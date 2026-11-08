75 г. УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев" съчетава приемственост и иновации в ендокринологията

Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология „Акад. Иван Пенчев" отбелязва днес тържествено своята 75-годишнина. Събитието събира академичната общност, институциите и поколения специалисти под мотото „С уважение към миналото и с визия за бъдещето".

Историята започва през 1951 г., когато към ИСУЛ е създадена първата у нас специализирана клиника по ендокринология. Неин основател и първи ръководител е акад. проф. д-р Иван Пенчев, който създава българската ендокринологична школа. През десетилетията структурата се превръща в национален референтен център за лечение, диагностика, наука и обучение.

С дейността на болницата са свързани ключови моменти в българското здравеопазване, включително мащабните проучвания на щитовидните заболявания през 50-те години, обхванали над един милион ученици, и последвалата национална профилактика на йодния дефицит. Учените и лекарите в лечебното заведение поставят и основните стандарти в диагностиката и терапията на захарния диабет, хипофизните и надбъбречните нарушения.

И днес екипът на УСБАЛЕ следва примера на своя патрон и първите си учители. Опитът на утвърдените имена се преплита с амбицията на младите специализанти, за да запази високото ниво на клинична работа, научни изследвания и преподавателска дейност.

Юбилейното честване е както равносметка за постигнатото от основателите, така и дискусия за бъдещите предизвикателства пред лечението на хроничните заболявания в България.