Аркади Шарков: Нацията ни е болна и ТЕЛК-овете не могат да паднат драстично

Доплащането от домакинствата в системата на здравеопазването е около 36% и тук могат да се направят много неща от правителството. Държавата дава едва около 5% от БВП при средно 8% в Европа. Това каза здравният икономист Аркади Шарков пред Би Ти Ви.

Проектобюджетът за следващата година ще е 5,7 млрд. евро. Здравната вноска и догодина ще е 8%.

230 млн. евро пък трябва да се спестят от ТЕЛК. Детайлът е много важен при правенето на реформи, за да не се засегнат хора, които имат нужда от помощ, каза още той.

Инсултът е водеща причина за ТЕЛК, което е голям и основен бич. Не съм сигурен дали с реформа ще падне числото на ТЕЛК, защото населението застарява, нацията е болна, а хората имат по няколко заболявания, каза той. И обясни, че корекцията на броя на хората с ТЕЛК може да падне с между 5 и 10%.

Липсва дългосрочна стратегия как Детската болница ще бъде захранвана с кадри през следващите години, а една сграда може да се изгради и за три години. Бургас показа как се прави, каза Шарков.