Бюджет 2027: повече пари за младите медици, профилактика и достъп до лекарства (Обзор)

97 млн. евро и първа копка на новата детска болница догодина обеща министър Катя Ивкова

По 350 евро допълнително на месец предвижда здравното министерство за лекарите специализанти с проектобюджета за 2027 г. В него са заложени още 70% ръст в парите за имунизации по националния календар, повече средства за профилактика и 14 нови въздушни линейки.

Малко над 723 млн. евро ще бъде бюджетът на Министерството на здравеопазването за 2027 г. - със 78 млн. евро повече от миналата година.

Около 30 млн. евро ще отидат за младите медицински работници. Министерството предвижда по 350 евро месечна стипендия за всеки специализант независимо дали практикува в държавна, или в частна болница. Така заплатата на специализантите по държавна поръчка ще стане 1900 евро.

50 млн. евро от бюджета ще отидат в Здравната ивестиционна компания за изграждането на национална детска болница. Към момента тя разполага с около 47 млн. евро, но идеята на министерството е болницата да е и център за медицински постижения, което изисква скъпа апаратура.

През 2027 г. трябва да имаме проект на сградата на болницата и първа копка, обясни министърът на здравеопазването Катя Ивкова при представянето на бюджета.

Допълнителни средства са предвидени за Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха, с които ще бъдат изградени 19 вертолетни летища в болниците, които да се ползват и при нощни условия, плюс закупуване на 14 нови линейки. За 2027 г. е планирано и завършването на болницата в Ямбол.

За здравно неосигурените са планирани над 590 млн. евро. Най-голям е ръстът за специализирана извънболнична помощ - 9,6%. Там отиват 384 млн. евро. За първична медицинска помощ са предвидени 372 млн. евро, или със 7,6% повече от тази година, толкова е и ръстът при денталната помощ - 248,6 млн. евро.

Заплатите на работещите към министерството - включително директори на държавни болници - ще се увеличат с 5%. Увеличение има и при борбата с наркотиците и за детското орално здраве и профилактика.

“Бюджетът е ориентиран към по-сигурен достъп до лекарства, по-силна профилактитка, модерна спешна помощ, детско здравеопазване, медицинските специализанти и по-достъпна диагностика и лечение”, каза Катя Ивкова.

“Това е само проект и сме отворени за дебати”, уточни обаче министърът.

За диагностика министерството предвижда 176 млн., а 7 млн. евро отиват за дигитализация и надграждане на електронната здравна система.

“Работим с “Информационно обслужване” и за измерване на качеството на предоставените медицински грижи. Важно е да има обективни измерения, за да разберем как при растящ бюджет нямаме увеличение на здравите хора. Важно е да знаем защо имаме рехоспитализации по едни и същи показания и това да се измерва не с цел наказание, а с цел подобряване на системата”, заключи министър Ивкова.