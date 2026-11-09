ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

600 000 долара плаща волейболът за 2 турнира от Ли...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

След окончателно решение на ВАС: касата трябва да плаща биомаркерите на онкоболни

2072
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) СНИМКА: АРХИВ
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) СНИМКА: АРХИВ

Биомаркерните изследвания по амбулаторна процедура №43 са част от медицинските дейности, които НЗОК трябва да финансира.

Това произтича от решението на Върховния административен съд да остави в сила решението на Административния съд - София-град, с което касата бе осъдена да плати на медицинския център “Полимед” за извършени, но незаплатени биомаркерни изследвания на здравноосигурени пациенти с онкологични заболявания. Решението на ВАС от 4 ноември е окончателно.

Биомаркерните изследвания помагат да се избере индивидуално лечение, защото дават информация за характеристиките на конкретното онкозаболяване. В останали европейски страни те се поемат от здравните каси. И у нас след години борба на пациентски организации това формално бе разписано, но до реално плащане на туморните маркери - ключ към съвременно онколечение, така и не се стигна.

Здравният център съдеше НЗОК с аргумент, че процедурата е включена в основния пакет дейности, гарантиран от бюджета ѝ, и е част от медицинската помощ, разписана в националния рамков договор. Центърът е имал договор с касата, извършил е изследванията и ги е отчел според изискванията. Но НЗОК отказва да ги заплати с аргумента, че тези дейности не се финансират от нея, обясни адвокат Силвия Величкова.

В позиция на управителя на НЗОК пред съда дори е посочено, че след сключването на новия Национален рамков договор за 2026–2028 г. няма да се заплащат дейности, свързани с биомаркерни изследвания.

И двете съдебни инстанции приемат аргументите на медицинския център. В решението си ВАС посочва, че амбулаторната процедура е договорена като вид медицинска помощ, заплащана от НЗОК, и е част от основния пакет дейности, на които здравноосигурените лица имат право срещу своите вноски.

Значението на решението надхвърля конкретния спор - то потвърждава, че биомаркерната диагностика по процедура №43 е част от гарантирания пакет медицински дейности, категорична е адвокат Величкова. И че следва НЗОК да изпълнява договорните си задължения към лечебните заведения, без те да бъдат принудени да си търсят парите по съдебен ред.

Още здравни новини вижте тук
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Втората пенсия се променя, какво да изберем до 30 ноември