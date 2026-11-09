След окончателно решение на ВАС: касата трябва да плаща биомаркерите на онкоболни

Биомаркерните изследвания по амбулаторна процедура №43 са част от медицинските дейности, които НЗОК трябва да финансира.

Това произтича от решението на Върховния административен съд да остави в сила решението на Административния съд - София-град, с което касата бе осъдена да плати на медицинския център “Полимед” за извършени, но незаплатени биомаркерни изследвания на здравноосигурени пациенти с онкологични заболявания. Решението на ВАС от 4 ноември е окончателно.

Биомаркерните изследвания помагат да се избере индивидуално лечение, защото дават информация за характеристиките на конкретното онкозаболяване. В останали европейски страни те се поемат от здравните каси. И у нас след години борба на пациентски организации това формално бе разписано, но до реално плащане на туморните маркери - ключ към съвременно онколечение, така и не се стигна.

Здравният център съдеше НЗОК с аргумент, че процедурата е включена в основния пакет дейности, гарантиран от бюджета ѝ, и е част от медицинската помощ, разписана в националния рамков договор. Центърът е имал договор с касата, извършил е изследванията и ги е отчел според изискванията. Но НЗОК отказва да ги заплати с аргумента, че тези дейности не се финансират от нея, обясни адвокат Силвия Величкова.

В позиция на управителя на НЗОК пред съда дори е посочено, че след сключването на новия Национален рамков договор за 2026–2028 г. няма да се заплащат дейности, свързани с биомаркерни изследвания.

И двете съдебни инстанции приемат аргументите на медицинския център. В решението си ВАС посочва, че амбулаторната процедура е договорена като вид медицинска помощ, заплащана от НЗОК, и е част от основния пакет дейности, на които здравноосигурените лица имат право срещу своите вноски.

Значението на решението надхвърля конкретния спор - то потвърждава, че биомаркерната диагностика по процедура №43 е част от гарантирания пакет медицински дейности, категорична е адвокат Величкова. И че следва НЗОК да изпълнява договорните си задължения към лечебните заведения, без те да бъдат принудени да си търсят парите по съдебен ред.

