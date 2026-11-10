Бюджет на НЗОК за 2027 г.: Повече пари за детско здраве и профилактика

Надзорният съвет одобри парите за здраве

Внесеният за разглеждане и одобрение проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2027 година, заедно с мотивите към него, е приет единодушно от членовете на НС, с един глас „Въздържал се". Управленската философия на този бюджет е стратегическият завой към профилактиката, грижата за детското здраве, укрепването на извънболничната помощ и ключовата структурна реформа за консолидиране на разходите в НЗОК. Това съобщиха от пресцентъра на Националната здравноосигурителна каса.

Проектобюджетът за 2027 г. е съставен при балансирано бюджетно салдо и запазване на здравноосигурителната вноска от 8 на сто. Общата рамка на бюджета достига близо 5,68 млрд. евро, което представлява ръст от над 8,1% или близо 427 млн. евро спрямо 2026 г. Предвидено е увеличаване на средствата за здравноосигурителни плащания с над 478 млн. евро или 9,7%, като е гарантиран ръст по всички здравноосигурителни дейности и е заделен законовият трипроцентен резерв за непредвидени и неотложни разходи.

Водещият здравен приоритет, заложен в бюджета за 2027 г., е поставянето на личния лекар, ранната диагностика и детското здравеопазване в центъра на системата. В рамките на ресурса за първична извънболнична помощ от близо 363 млн. евро, специализирана помощ от близо 369 млн. евро и медико-диагностична дейност от близо 177 млн. евро са заложени целенасочени политики с измерим здравен ефект.

Гарантирани са над 37,3 млн. евро целево в първичната помощ за 2,2 милиона дейности при децата от 0 до 18 години, включващи близо 1,58 млн. профилактични прегледа и 667 хил. имунизации, плюс още 42 хил. специализирани педиатрични прегледа в специализираната помощ. Осигурено е стриктно проследяване на новородените в първите 24 часа и до 28-ия ден в дома, ежемесечни прегледи до 1-годишна възраст и патронажни грижи до 6 месеца.

За първи път са обособени три нови самостоятелни подреда в чл. 1, ал. 2 на обща стойност 10 млн. евро за нови профилактични дейности, разпределени по 3 млн. евро в първичната помощ и медико-диагностичната дейност и 4 млн. евро в специализираната помощ. С тези средства е разширен обхватът на прегледите при децата и учениците от 7 до 18 години с цел скрининг на детското затлъстяване, включително изследване на липиден профил и холестерол на 16-годишна възраст. Осигурени са и безплатни антибиотични и противоинфекциозни лекарства за домашно лечение на деца до 7 години. Обезпечени са 2,7 млн. годишни профилактични прегледа и 4,9 млн. диспансерни прегледа при личните лекари с диференцирано заплащане за полиморбидни пациенти и нови диагнози за хронично бъбречно заболяване, а 36 процента от средствата за медико-диагностична дейност (над 35,1 млн. изследвания) са насочени към превенция и диспансеризация. Продължено е и целевото финансиране за осигуряване на медицински персонал в труднодостъпни райони и до 5,88 млн. евро за денонощни аптеки и аптеки в отдалечени общини.

Грижата за детското здраве намира продължение в мащабната структурна реформа от параграф 17 до 21 от преходните и заключителни разпоредби за прекратяване на трансферния модел през Министерството на здравеопазването и преминаване към пряко финансиране от бюджета на НЗОК на лечението на деца и възрастни в страната и чужбина на стойност 44,76 млн. евро, включително генетични изследвания, диетични храни и уреди, както и помощните средства за хора с увреждания на стойност 26,12 млн. евро. Възстановена е здравноосигурителната логика за децата, дадена е законова гаранция за непрекъснатост на лечението за редки и онкологични заболявания след 18 години, съкратени са сроковете за плащане при помощните средства и е въведен единен ценови контрол и спецификации.

В болничната помощ е заложен целеви ресурс от близо 82 млн. евро за амбулаторни процедури за диагностика и диспансерно наблюдение с цел извеждане на дейности извън болниците. Осигурено е заплащането на биомаркерна диагностика и секвениране от следващо поколение в онкологията. Въведени са строги защитни механизми като предварителна бюджетна проверка при нови медицински изделия (§ 11), както и осемнадесетмесечна среднопретеглена стойност и служебно прилагане на Механизма за предвидимост от 1 януари при онколекарствата (§ 17).

Административните разходи остават едва 1,2 процента от бюджета при законов лимит от 3 процента. Предвиденият ресурс в разходите за персонал от 49,43 млн. евро покрива националната политика по доходите, промяната в осигурителния модел 60 към 40 и целеви 660 хил. евро за укрепване на капацитета по централизирани поръчки и нови спецификации. Увеличените капиталови разходи от 3,6 млн. евро са насочени към информационна инфраструктура и киберсигурност.

Предложеният проектобюджет за 2027 г. поставя ясен знак, че НЗОК инвестира в ранната превенция, детското здраве и работата на личните лекари, като едновременно с това въвежда ред, прозрачност и строга финансова дисциплина.