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Потвърдените случаи на ебола в ДР Конго надхвърлиха 11 000

Волен Стефанов

Редактор: Волен Стефанов

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Снимка: 24 часа


Броят на потвърдените случаи на заразяване с вируса ебола в Демократична република Конго е надхвърлил 11 000, показват публикувани вчера правителствени данни.

Потвърдените случаи вече са общо 11 042, а починалите са 5387 души, сочат данните. Епидемията, причинена от редкия вариант Бундибуджо на вируса ебола, беше обявена в средата на май. За този вариант на вируса няма одобрени методи за лечение или ваксини.

Това е втората по мащаб и брой смъртни случаи епидемия от ебола в историята след тази в Западна Африка през 2014-2016 г., при която се заразиха над 28 600 души, а повече от 11 000 починаха, пише БТА.

Засегнати са осем от общо 26 провинции на Конго, като много от смъртните случаи са настъпили извън лечебните заведения.

Забавеното откриване на заразените, въоръжените конфликти и претоварената здравна система са причина за по-бързо разпространение на вируса в сравнение с предишни епидемични взривове.

Заболяването вече е установено в Източна, Централна и Западна Африка, така че настоящата епидемия от ебола е и най-широката по обхват на африканския континент досега.

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