Ивкова: Само бързата реакция на институциите предотврати още жертви

Ако не беше бързата координация между МЗ, МВР И МО, може би жертвите щяха да бъдат повече, заяви здравният министър Катя Ивкова по БНТ.

"Изключително трагичен инцидент. Вчерашната реакция както на здравната система, така и на системата на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на отбраната показа, че всички заедно, обединени, можем да спасим повече животи. Ако не беше бързата и адекватна координация, може би жертвите щяха да бъдат повече", добави тя.

"Здравната система е подготвена и това беше доказано. Именно когато настъпят такива ситуации, има разпределение на пациентите в различни лечебни заведения. Първоначалната преценка къде да бъдат транспортирани пациентите се извършва от екипите на Спешна медицинска помощ в координация с районните координационни централи. Вчера координацията се осъществяваше и от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха. Именно колегите оттам бяха първите, които ме информираха за изключително тежката катастрофа – около 90 транспортни средства, които са били блокирани", допълни Ивкова