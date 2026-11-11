Правителството прехвърля лечението в чужбина към здравната каса

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще разполага с 5,68 млрд. евро през 2027 г., като към бюджета ѝ преминават детското здравеопазване, лечението в чужбина и помощните средства за хората с увреждания. Това предвижда проектът на бюджет на касата, одобрен от Надзорния съвет на 10 ноември. Общата сума е с 426,9 млн. евро, или 8,1% повече спрямо бюджета за тази година.

С прехвърлянето на дейностите от Министерството на здравеопазването към НЗОК се променя начинът, по който се финансират редица медицински услуги. За лечение на деца и възрастни в чужбина, генетични изследвания, диетични храни и медицински изделия са предвидени 44,76 млн. евро. Други 26,12 млн. евро са заложени за помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания.

От касата определят промяната като възстановяване на здравноосигурителната логика при финансирането на детското здравеопазване. Предвижда се и законова гаранция за непрекъснатост на лечението на пациенти с редки и онкологични заболявания след навършване на 18 години. Съкращават се сроковете за плащане на помощните средства и се въвеждат единен ценови контрол и спецификации.

Най-големите разходи в бюджета обаче отново са за болнична помощ и лекарства. За болниците са предвидени 2,562 млрд. евро, а за лекарства, медицински изделия и диетични храни – 1,454 млрд. евро.

За първична извънболнична помощ са заложени 362,9 млн. евро, за специализирана извънболнична помощ – 368,8 млн. евро, а за медико-диагностична дейност – 176,7 млн. евро. Денталната помощ ще разполага с 242,6 млн. евро.

Въпреки заявения приоритет към профилактиката, допълнителните средства за нея са ограничени. Предвидени са три нови профилактични дейности, свързани с детското здраве – проследяване на телесната маса и костната структура, изследвания на кръвната картина и липидния профил, както и консултации със специалисти при необходимост. Ще продължи и заплащането на антибиотични и противоинфекциозни лекарства за домашно лечение на деца до 7 години.

Личните лекари ще извършват диспансерни прегледи на пациенти с повече от едно хронично заболяване. Предвижда се и разширяване на диагностиката и наблюдението при хронични бъбречни заболявания.

За амбулаторни процедури в болничната помощ са отделени близо 82 млн. евро. Целта е диагностика и диспансерно наблюдение да се извършват без необходимост от продължителен болничен престой. Предвидени са и средства за биомаркерна диагностика и секвениране от следващо поколение в онкологията.

В проекта са заложени и два нови механизма за контрол на разходите. При въвеждането на нови медицински изделия ще се прави предварителна бюджетна проверка, а при онкологичните лекарства ще се прилага 18-месечна среднопретеглена стойност.

От НЗОК определят бюджета като стратегически завой към профилактиката, грижата за детското здраве и укрепването на извънболничната помощ. Разпределението на средствата обаче показва, че болничното лечение и лекарствата остават основните пера в разходите на касата.