Месеци след откриването на първата „Галерия за сън“ у нас италианският бранд развива присъствието си на българския пазар с висок клас матраци, иновативни технологии и цялостни решения за спалнята

Инвестираме в скъпа козметика, естетични процедури, хранителни добавки и различни методи за поддържане на младостта. Но колко често си даваме сметка, че една от най-важните предпоставки за добрия ни външен вид и пълноценния живот е нещо, което правим всяка нощ? Сънят отдавна не е просто време за почивка. Той е съществена част от грижата за здравето, възстановяването и дълголетието.

Именно тази философия стои зад италианския бранд Dorelan, който през май откри първата си „Галерия за сън“ в София. Няколко месеца по-късно компанията продължава да развива присъствието си на българския пазар, като предлага не просто матраци, а цялостни решения за комфортна и функционална спалня. Шоурумът на бул. „Симеоновско шосе“ 93Б представя богат избор от висок клас матраци, легла, възглавници, завивки, спално бельо и аксесоари, съчетаващи италиански дизайн, качествени материали и внимание към детайла.

Още с откриването си пространството постави акцент върху различен подход към покупката на продукти за сън. Вместо клиентите да избират матрак единствено според неговата твърдост, цена или външен вид, те имат възможност да изпробват различни технологии и да открият решение, съобразено с телосложението, предпочитаната поза за сън и индивидуалното усещане за комфорт. Така „Галерия за сън“ се стреми да превърне покупката в информиран избор, а консултацията в съществена част от преживяването.

Илиян Георгиев

Зад проекта стои Илиян Георгиев, собственик на шоурума и представител на второ поколение в семеен бизнес с дългогодишен опит в сектора. За него навлизането на Dorelan в България е естествено продължение на професионалния му път и на убеждението, че българският потребител все повече оценява дългосрочната инвестиция в качеството на своя сън.

„Все повече хора осъзнават, че качественият сън не е лукс, а инвестиция в здравето и ежедневния комфорт. За нас е важно да покажем, че правилният избор започва с разбирането на потребностите на всеки човек. Един матрак може да бъде отличен като технология и материали, но това не означава, че е подходящ за всички. Именно затова държим на персоналната консултация и възможността клиентите сами да усетят разликата“, споделя Илиян Георгиев.

Темата за връзката между съня, красотата и дълголетието намира интересен прочит и в едно от последните видеа на популярния модел и инфлуенсър Александра Богданска. С помощта на изкуствен интелект тя се преобразява в своя значително по-възрастна версия, а зрелищната визуална трансформация провокира размисъл за начина, по който ежедневните ни навици влияят върху външния вид и качеството на живот.

Александра е сред популярните личности, които застават зад философията на Dorelan. Италианският бранд участва и в реализирането на нейната спалня, като акцентът е поставен върху индивидуалния комфорт и създаването на пълноценна среда за почивка. Сътрудничеството е част от стремежа на компанията да насърчава по-осъзнатото отношение към съня и да представя темата по съвременен и достъпен начин. Защото грижата за красотата не започва непременно пред огледалото. Понякога започва още в момента, в който изгасим светлината.

Италиански технологии, които променят усещането за комфорт

С повече от половин век история Dorelan се отличава със собствено италианско производство, научноизследователска дейност и технологии, разработени за различните потребности на тялото. Основана през 1968 г. в град Форли, компанията развива философия, в която прецизността на производството, качеството на материалите и непрекъснатите иновации имат една обща цел, да осигурят по-добри условия за сън.

Сред отличителните решения на бранда е патентованата пружинна система Twin System, при която две пружини с различни характеристики работят заедно, за да осигурят адаптивна опора и по-прецизно разпределение на тежестта. Технологията позволява на матрака да реагира на натиска в различните зони на тялото и да съчетава усещането за комфорт с необходимата стабилност.

Друга важна част от продуктовото портфолио са иновативните материали Myform. Myform Air HD е разработен с внимание към плътността, ергономичната адаптация и въздухопропускливостта, докато Myform Clima подпомага поддържането на комфортен температурен баланс по време на сън. Именно съчетаването на различни материали и технологии позволява създаването на матраци с разнообразни характеристики, съобразени с предпочитанията на потребителите.

Един от най-разпространените митове е, че колкото по-твърд е матракът, толкова по-добър е той за тялото. В действителност универсално решение не съществува. Подходящият матрак зависи от индивидуалните особености, навиците и предпочитанията на човека. Затова Dorelan поставя акцент не само върху технологичните характеристики на продуктите, но и върху правилното им съчетаване с потребностите на всеки клиент.

Повече от матрак, цялостна система за сън

Освен с технологиите в матраците, Dorelan се отличава и с цялостния си подход към обзавеждането на спалнята. Колекциите легла съчетават функционалност и съвременен италиански дизайн, като предлагат възможности за избор на различни конструкции, тапицерии и визуални решения. Така спалнята може да бъде изградена като хармонично пространство, в което естетиката и комфортът се допълват.

Специално внимание заслужават и възглавниците, които често остават на втори план при избора на продукти за сън. В действителност правилната възглавница е важна за позицията на главата и врата, а изборът ѝ зависи от предпочитаната поза за спане, височината и характеристиките на матрака. В портфолиото на Dorelan присъстват модели с различни форми, височини и материали, включително технологични решения, насочени към адаптивна опора и температурен комфорт.

Завивките, спалното бельо и текстилните аксесоари също са съществена част от концепцията. Подборът на материи, мекотата, въздухопропускливостта и способността за поддържане на комфортна температура имат значение за усещането през нощта. Именно затова италианският бранд разглежда спалнята като цялостна система, в която всеки елемент има своята роля.

В софийската „Галерия за сън“ посетителите могат лично да изпробват различните продукти, да сравнят усещането за комфорт и да получат професионална консултация при избора на матрак, легло, възглавница и останалите елементи на спалнята. Този подход позволява решенията да бъдат подбрани заедно, вместо всяка покупка да се разглежда самостоятелно. Повече информация за колекциите, технологиите и продуктовото портфолио на италианския производител е достъпна и на българския сайт на Dorelan, www.dorelan.bg.

Разработките на Dorelan намират приложение не само в частните домове, но и в международния хотелиерски сектор, където качеството на съня е важна част от цялостното преживяване на гостите. Присъствието на бранда в този сегмент допълнително подчертава значението на комфорта, устойчивостта и вниманието към детайла.

Истинският лукс е да се събуждаш отпочинал

Съвременното разбиране за лукс постепенно се променя. Все повече хора търсят не просто красиви предмети и впечатляващ интериор, а решения, които подобряват ежедневието им и имат дългосрочна стойност.

Тази тенденция е особено видима в глобалния разговор за longevity, или дълголетието, където качественият сън заема важно място редом до храненето, физическата активност и превенцията. Пълноценната почивка е свързана с възстановяването на организма, концентрацията, емоционалния баланс и цялостното качество на живот.

Именно в тази посока Dorelan продължава да развива присъствието си в България, като съчетава италианските традиции в производството с технологични решения и персонално отношение към клиентите. Защото истинският лукс не е просто красивата спалня, а усещането да се събуждаш отпочинал и готов за новия ден.

В навечерието на Черния петък Dorelan предоставя и специална възможност за всички, които обмислят инвестиция в по-качествен сън - през целия месец ноември всички продукти на италианския бранд се предлагат с 30% отстъпка. Предложението обхваща матраци, легла, възглавници, завивки, спално бельо и останалите продукти от портфолиото на Dorelan, като дава възможност на клиентите да изградят цялостна система за сън при преференциални условия. Продуктите могат да бъдат разгледани и изпробвани в „Галерия за сън“ на бул. „Симеоновско шосе“ 93Б в София, а повече информация за предложенията е достъпна на www.matraci-sofia.bg.