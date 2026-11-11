Почетни плакети за ИСУЛ по повод юбилея на болницата

90-годишнината на УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ" беше отбелязана с научна конференция, посветена на автоимунните заболявания

Научната конференция „ИСУЛСКИ дни 2026" беше официално открита днес от изпълнителния директор на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" Любомир Пенев, съобщиха от здравното заведение. Приветствени слова поднесоха ректорът на МУ-София проф. Бойчо Ланджов и деканът на Медицинския факултет на МУ-София, проф. Димитър Буланов. С кратко послание към присъстващите се обърна и проф. Борислав Владимиров, началник на Клиниката по гастроентерология и председател на организационния комитет на събитието.

Научната конференция съвпада с два респектиращи юбилея, които УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" чества днес – 90 години от основаването си и 75 години от създаването на първата в България и Европа Катедра по гастроентерология.

По този повод ректорът на МУ-София проф. Ланджов връчи "Почетен знак на ректора" на проф. Владимиров, който е бивш дългогодишен ръководител на Катедрата по гастроентерология към МУ-София. Директорът на болницата Любомир Пенев и новият ръководител на Катедрата по гастроентерология доц. Явор Асенов, който също е част от екипа на ИСУЛ, на свой ред бяха отличени със специални плакети.

На церемонията присъства и деканът на Факултета по обществено здраве към МУ-София, проф. Александрина Воденичарова, която поднесе поздравителен адрес към ръководството на болницата.

"ИСУЛ винаги е бил повече от болница. Той е школа, в която се изграждат специалисти, предават се знания и се създават традиции. Затова и днешната конференция е естествено продължение на нашата мисия - да съчетаваме високото качество на медицинската грижа с науката, обучението и професионалното развитие", каза при откриването на събитието Любомир Пенев.

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ", като една от двете най- големи клинични бази за обучение на нашите студенти, докторанти и специализанти, е основен стълб на академичния и научноизследователския процес в университета. Тук бъдещите медицински специалисти получават не само достъп до съвременна клинична практика и високотехнологична медицинска апаратура, но и възможност да се учат от опита, знанията и професионалния пример на утвърдени лекари, учени и преподаватели", подчерта проф. Ланджов.

В обръщението си проф. Буланов се спря на катедрите към МУ-София, които водят началото си именно от УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ" и отдаде почит на изключителни имена като акад. Ташо Ташев, който, през 1951 г., създава Катедрата по гастроентерология и диететика към УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ" - първата учебна структура в Европа (след което се създава такава в Париж).

Проф. Владимиров благодари за оказаното внимание и подчерта, че 75 години след учредяването си, Катедрата по гастроентерология, която в ИСУЛ е базирана към Клиниката по гастроентерология и Клиниката по хирургия, продължава да развива медицина на световно ниво.

По време на конференцията автоимунните заболявания – основна тема на събитието, бяха разгледани през призмата на различните клинични специалности в УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ". Лекари от 11 клиники в болницата се включиха в програмата с презентации и представиха конкретни случаи от своята практика, които са изисквали интердисциплинарен подход.