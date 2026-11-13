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Ако аптеката не разполага с предписан продукт, той трябва да бъде осигурен до 24 ч

При възрастни с диабет тип 1 на инсулин ендокринолог проследява състоянието до края на живота на пациента

Пътят на пациента със захарен диабет за получаване на лечение, заплатено от НЗОК, преминава през няколко етапа и изисква координация между различни медицински специалисти.

Личният лекар обикновено е първият, който констатира високи нива на кръвна захар. При съмнение за захарен диабет той назначава изследване на гладно на плазмена глюкоза и гликиран хемоглобин (HbA1c). След потвърждаване на диагнозата издава направление за консултация (бл. МЗ-НЗОК № 3) към специалист ендокринолог, който извършва детайлен преглед, определя типа диабет (тип 1, тип 2 или друг) и оценява наличието на евентуални ранни усложнения. Ендокринологът определя конкретното медикаментозно лечение (инсулинотерапия, таблетни форми или комбинирана терапия).

Какви прегледи и изследвания за проследяване на диабета заплаща НЗОК?

След като пациентът е официално диагностициран с диабет, той подлежи на диспансерно наблюдение, което осигурява редовни прегледи и изследвания, изцяло платени от НЗОК.

Разпределението на изследванията зависи от това дали пациентът е с диабет тип 2 (без инсулин) - тогава се проследява от личния лекар, или е на инсулиново лечение - тогава диспансеризацията се води изцяло от ендокринолог.

В рамките на диспансерното наблюдение НЗОК поема:

До 4 прегледа годишно за оценка на общото състояние, кръвното налягане, теглото и сърдечносъдовия статус.

Електрокардиограма (ЕКГ) - 1 път годишно.

Гликиран хемоглобин (HbA1c) - заплаща се 2 пъти годишно (или до 3 пъти при промяна на терапията).

Кръвнозахарен профил (КЗП) - от 2 до 4 пъти годишно.

Изследвания за бъбречна функция - 1 път годишно.

Липиден профил (холестерол, триглицериди, HDL, LDL) - 1 път годишно.

Ако сте с диабет тип 2 на хапчета или само на диета, вашето диспансерно наблюдение се извършва от личния лекар. Той има право директно да назначи за сметка на касата:

Диспансерни прегледи - четири прегледа годишно и ЕКГ - ежегодно.

Направления за лаборатория за гликиран хемоглобин (2 пъти в годината).

Направления за креатинин и гломерулна филтрация (1 път годишно).

Последващо изписване на тест-ленти за глюкомер.

Дори личният лекар да води диспансеризацията, той е длъжен веднъж годишно да ви изпрати с направление при ендокринолог за консултативен преглед. Предвидени са други високоспециализирани консултации, за които джипито издава направление:

• Консултация с офталмолог: Изследването за диабетна ретинопатия се извършва задължително веднъж годишно.

• Консултация с невролог: При оплаквания от изтръпване, мравучкане или болки в краката за диагностика на диабетна полиневропатия.

• При новодиагностицирани пациенти първият уред и тест-ленти се предписват задължително от ендокринолог.

• Специфични хормонални изследвания: Ако се налага изследване на С-пептид, инсулин или други специфични хормони, те се контролират и назначават по преценка на ендокринолога в извънболничната или болничната помощ.

• Пациенти на инсулин: За хората с диабет тип 1 и тези с тип 2 на инсулинотерапия цялото диспансерно наблюдение се води от ендокринолога. В тези случаи специалистът назначава всички горепосочени лабораторни изследвания (гликиран хемоглобин, креатинин и др.), а личният лекар само издава направления за него при изтичане на периодите.

Еднакви ли са условията за получаване на медицински изделия при диабет тип 1 и тип 2?

За тест-ленти: право да ги получават имат всички осигурени на инсулиново лечение с диабет тип 1 или 2 - 150 бр. за 1 г., считано от датата на получаване;

деца до 19 г. - 1100 бр. за 1 г.

бременни - 1100 бр.

лица над 19 г. при интензивно лечение с инсулин - 450 тест-ленти на 1 г.

НЗОК заплаща 9,82 евро за 50 бр. тест-ленти.

За медицински изделия за прилагане с инсулинова помпа: право да получават инфузионен сет и инсулинов резервоар имат всички с диагноза захарен диабет тип 1. За тях НЗОК заплаща за период от един месец индивидуалната за всеки пациент комбинация на стойност до 173,87 евро.

За сензори за продължително измерване на глюкозата НЗОК заплаща за период от един месец до 132,94 евро: право да ги получават имат всички с диагноза захарен диабет тип 1.

Какво трябва да направи пациентът, ако в аптеката не може да получи предписаното лекарство или медицинско изделие?

Когато аптеката не разполага с предписания продукт, магистър-фармацевтът трябва да го осигури в срок до 24 часа.

При трайна липса на лекарствен продукт, за да не се прекъсне лечението, е необходимо магистър-фармацевтът/личният лекар да насочи пациента към специалист или специализирана комисия, за предлагане на терапевтична алтернатива от наличните в Приложение №1 на Позитивния лекарствен списък лекарствени продукти.

Всяко здравноосигурено лице при необходимост може да подаде писмен сигнал до директора на районната здравноосигурителна каса по местоживеене или до управителя на Националната здравноосигурителна каса, на телефон: 0800 14 800; по електронен път на интернет страницата на НЗОК www.nhif.bg, в рубрика "Online консултации".

Как НЗОК подпомага проследяването на пациентите с диабет и какви са възможностите им за профилактични прегледи?

При възрастни на инсулиново лечение с диабет тип 1 проследяването се извършва от ендокринолог до края на живота на пациента. Обемът включва до 4 прегледа годишно.

При диабет тип 2 на таблетна терапия или диета проследяването се води от личния лекар. Включва до 4 прегледа годишно. При влошен контрол (гликиран хемоглобин > 8%) джипито задължително насочва пациента към ендокринолог.

Всички деца с диабет се проследяват от детски ендокринолог, като НЗОК покрива до 12 прегледа в годината.

Всеки здравноосигурен над 18 г. има право на един задължителен годишен профилактичен преглед при личния си лекар. На този преглед, ако са налице рискови фактори (наднормено тегло, фамилна обремененост, високо кръвно), лекарят извършва оценка чрез специален въпросник (FINDRISK). При установен риск се назначава изследване на кръвна захар на гладно. При съмнение за преддиабет или диабет пациентът се насочва за допълнителни консултации и по-детайлни лабораторни изследвания (напр. гликиран хемоглобин). При стойности на гликирания хемоглобин по-високи или равни на 5,5 mmol/l до 6,5 mmol/l вкл. се провежда задължителна консултация със специалист по ендокринология и болести на обмяната.

Аз съм Башар Рахал.

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