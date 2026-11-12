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Държавата отпуска над 650 хил. евро за изследвания на туберкулозата

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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Прегледи за туберколоза СНИМКА: Архив
Прегледи за туберколоза СНИМКА: Архив

Министерството на здравеопазването осигурява 651 195 евро за скрининг, диагностика и профилактика на туберкулозата през 2026 г. За изпълнението на дейностите са сключени едногодишни договори с 28 многопрофилни и специализирани болници в страната, информираха от ведомството. 

Скринингът е насочен към хората с повишен риск от заболяването. В тази група попадат хората, живеещи с ХИВ, пациентите с диабет тип 1 или тези, които се лекуват с медикаменти, потискащи имунната система. Сред рисковите групи са още хората без дом, децата и младежите в риск, лицата в местата за лишаване от свобода, както и пристигащите от държави с висока заболяемост от туберкулоза.

Проверката започва с попълване на въпросник за оценка на риска. При необходимост се извършват медицински преглед и допълнителни диагностични изследвания.

Предвидени са и изследвания на хора, които са били в контакт с болен от туберкулоза. Осигуряват се също лекарства за профилактика както на контактните лица, така и на хората с латентна туберкулозна инфекция.

Дейностите са част от Националната програма за превенция на туберкулозата в България за периода 2026–2030 г. Основната цел е заболяването да бъде откривано по-рано и разпространението му да бъде ограничено.

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Прегледи за туберколоза СНИМКА: Архив

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