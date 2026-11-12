Доставят последните 300 000 дози противогрипни ваксини за безплатна имунизация

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тази седмица търговец на едро доставя последните 300 000 дози инжекционни противогрипни ваксини до кабинетите на общопрактикуващите лекари. Те са предназначени за безплатна имунизация на деца и хора на възраст 65 и повече години по националните програми, съобщиха от пресцентъра на здравното министерство.

С тази доставка приключва снабдяването с противогрипни ваксини по програмите. Общото количество осигурени дози достига 547 504, от които 500 000 са инжекционни.

До момента са приложени общо 108 518 дози, като 20 484 от тях са назални.

От Министерството на здравеопазването напомнят, че ноември е подходящ месец за ваксинация срещу грип. Имунизациите по националните програми се извършват от началото на октомври до края на март следващата година.

Ваксинацията се препоръчва както преди началото, така и по време на грипния сезон, тъй като намалява риска от усложнения и от прием в болница вследствие на заболяването.