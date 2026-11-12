Около 40% от хората с диабет не знаят за заболяването си

Около 40% от хората с диабет у нас не знаят за заболяването си. Това посочиха участници при откриването на първата научна среща на Български форум диабет в София. Експертите обясниха, че ранното откриване на болеста и навременните мерки могат да намалят риска от усложнения.

Събитието събира български и чуждестранни специалисти, които представят международните препоръки за превенция, диагностика и лечение на диабета и обсъждат прилагането им в клиничната практика. Председателят на парламентарната Комисия по здравеопазването проф. Костадин Ангелов също взе участие във форума, който се провежда в навечерието на Световния ден на диабета – 14 ноември. За първи път у нас автори на най-новите международни препоръки в областта на заболяването ги представят пред български медицински специалисти, допълниха организаторите.

Диабетът трябва активно да се търси, каза при откриването председателят на „Български форум диабет" проф. Цветалина Танкова. Тя обясни, че често диагнозата се поставя по повод на вече възникнало усложнение. Една от целите на Световната здравна организация е до 2030 г. 80% от хората със захарен диабет да бъдат диагностицирани, каза Танкова и призова за обединяване на усилията в тази насока.

Един от девет души на възраст между 20 и 79 години в света има захарен диабет, или близо 600 милиона души, каза проф. Танкова. Очакванията са през 2050 г. заболяването да засяга един от осем възрастни. Над 630 милиона души живеят с риск да развият диабет, допълни Танкова.

По думите ѝ около 80% от хората с диабет живеят в държави с ниски и средни доходи. Тя обърна внимание и на проблемите с кръвната захар по време на бременност, които засягат една от пет бременни жени в света и създават риск както за майката, така и за плода. Ежегодно близо 3,5 милиона смъртни случая са свързани със захарния диабет, каза Танкова.

Председателят на парламентарната Комисия по здравеопазването проф. Костадин Ангелов също открои като сериозен проблем дела на недиагностицираните пациенти. Наш дълг като лекари и работещи в здравеопазването е да разпространяваме науката и знанието, за да достигнем до всеки човек с проблеми, заяви той.

Ангелов изрази подкрепата на Народното събрание и здравната комисия за инициативата. Той съобщи, че съвместно с форума в парламента ще бъде организиран скрининг за ранно откриване на предиабет и диабет сред народните представители и служителите на Народното събрание.

При откриването Танкова представи „Български форум диабет" – сдружение с нестопанска цел, учредено от екипа на Клиниката по диабетология в университетската болница по ендокринология „Акад. Иван Пенчев". Екипът е част от Катедрата по ендокринология към Медицинския факултет на Медицинския университет – София.

Мисията на организацията е да допринася за ефективни политики в областта на диабета, да повишава професионалната квалификация на медицинските специалисти и да поддържа висок стандарт на грижите за хората със заболяването в България. По думите на Танкова българският форум е четвъртият национален форум, създаден в Европа в рамките на мрежата на Европейския диабетен форум.

Сред партньорите на организацията са пациентски организации и научни дружества в областта на ендокринологията, кардиологията, нефрологията, офталмологията и хипертонията, както и сдружения на детски ендокринолози. Танкова открои значението на правилния преход от грижите в детска възраст към тези за възрастни хора с диабет. Тя призова за съвместна работа между институциите, академичните среди, научните дружества, здравните специалисти, пациентските организации и индустрията. Днешната научна среща е посветена именно на това как международните клинични препоръки и стандарти да бъдат приложени в практиката в България, посочи Танкова, цитирана от БТА.

Хората с диабет тип 2 са изложени на два до четири пъти по-висок риск да развият сърдечносъдово заболяване, заяви в онлайн включване от Брюксел европейският комисар по здравеопазване и хуманно отношение към животните Оливер Вархеи. Той подчерта, че превенцията е в основата на работата на Европейската комисия, и посочи, че Европейският съюз подкрепя с 53 млн. евро по програмата „ЕС в подкрепа на здравето" съвместната инициатива JACARDI за справяне със сърдечносъдовите заболявания и диабета.

Вархеи представи европейския план за сърдечносъдово здраве Safe Hearts, който обхваща и свързаните състояния като диабет и затлъстяване. По думите на европейския комисар Комисията ще подпомага държавите членки, включително България, при разработването и прилагането на национални планове за сърдечносъдово здраве. Вархеи благодари на Българския форум диабет за активното участие в европейската кампания за повишаване на информираността за рисковите фактори и насърчаване на профилактичните прегледи.