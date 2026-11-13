Близо 20 специалисти от няколко медицински специалности ще се включат в инициативата по случай Световния ден за профилактика на раковите заболявания
По повод 16 ноември – Световния ден за профилактика и борба с онкологичните (раковите) заболявания, специалистите на медицински комплекс „Софиямед“ отново отправят своя апел: Не отлагайте грижата за здравето си! Редовните профилактични прегледи и навременната диагностика са ключови за откриването на редица заболявания в ранен стадий.
В рамките на инициативата „Не чакайте симптомите, за да потърсите лекар“, специалисти по акушерство и гинекология, урология, мамология, гастроентерология и хепатогастроентерология ще извършват профилактични прегледи на преференциална цена.
Към всеки преглед е включено и безплатно допълнително изследване, съобразено със съответната специалност:
- Уролози – безплатна ехография на бъбреци и пикочо-отделителна система;
- Мамолози – безплатна ехография на млечните жлези;
- Гастроентеролози и хепатогастроентеролози – безплатна ехография на коремни органи-жлъчка, панкреас, слезка, черен дроб и бъбреци;
Специален акцент в кампанията ще бъде поставен именно върху скрининга за онкологични заболявания:
- Акушерство и гинекология: скрининг за рак на маточната шийка, включително PCR изследване за наличие на човешки папиломен вирус (HPV), колпоскопия и цитонамазка(*чрез заплащане на преференциална цена извън цената на прегледа);
- Урология: скрининг за предракови заболявания на бъбреците и простатата с изследване на простатно-специфичен антиген PSA при необходимост.
- Мамология: скрининг за рак на млечната жлеза;
- Гастроентерология и хепатогастроентерология: скрининг за рак на дебелото черво, панкреаса, жлъчните пътища и жлъчния мехур и черния дроб.
В инициативата ще се включат 19 водещи лекари от медицинския комплекс, които ежегодно подкрепят каузата за по-активна профилактика и по-отговорно отношение към собственото ни здраве.
Акцията е част от дългосрочната кампания на медицински комплекс „Софиямед“-университеска болница и ДКЦ-та- „Бъдете здрави“, насочена към профилактиката на обществено значими заболявания, тяхното предотвратяване и ранно откриване – преди да се наложи болнично лечение.
Запишете час за профилактичен преглед на преференциална цена от 50 евро онлайн през Mymed.bg или на тел. 0895 555 444 и 02 465 0000.
График на лекарите за ноември 2026г., които ще преглеждат в кампанипта на обявената преференциална цена или с налично направление в графика им по НЗОК, с възможност за бърз достъп към платформата за онлайн записване Mymed.bg:
Гастроентерология
Д-р Пламен Петров, д.м. – специалист гастроентеролог в София
Онлайн записване на час при д-р Пламен Петров:
https://mymed.bg/lekar/plamen-petrov
Дати за профилактични прегледи: 17, 19, 24 и 26 ноември 2026 г.
Д-р Силви Митова-Симинкович, д.м. – специалист гастроентеролог в София
Онлайн записване на час при д-р Силви Митова-Симинкович:
https://mymed.bg/lekar/silvi-mitova-siminkovich
Дати за профилактични прегледи: 16, 18, 23 и 30 ноември 2026 г.
Д-р Йордан Стоичков – гастроентерология в София
Онлайн записване на час при д-р Йордан Стоичков:
https://mymed.bg/lekar/yordan-stoichkov
Дати за профилактични прегледи: 18, 19, 25 и 26 ноември 2026 г.
Д-р Ренета Живкова – гастроентерология в София
Онлайн записване на час при д-р Ренета Живкова:
https://mymed.bg/lekar/reneta-zhivkova
Дати за профилактични прегледи: 24 и 27 ноември 2026 г.
Д-р Севги Мустафа – гастроентерология в София
Онлайн записване на час при д-р Севги Мустафа:
https://mymed.bg/lekar/sevgi-mustafa
Дати за профилактични прегледи: 16, 20, 23, 27 и 30 ноември 2026 г.
Гастроентерология и хепатогастроентерология
Д-р Медаин Кадиш – специалист гастроентеролог в София
Онлайн записване на час при д-р Медаин Кадиш:
https://mymed.bg/lekar/medain-kadish
Дати за профилактични прегледи: 17 ноември 2026 г.
Д-р Невин Идриз – специалист гастроентеролог в София
Онлайн записване на час при д-р Невин Идриз:
https://mymed.bg/lekar/nevin-idriz
Дати за профилактични прегледи: 17 и 18 ноември 2026 г.
Д-р Светослав Славов – гастроентерология в София
Онлайн записване на час при д-р Светослав Славов:
https://mymed.bg/lekar/svetoslav-slavov
Дати за профилактични прегледи: 16 и 18 ноември 2026 г.
Мамология – Център за млечни жлези
Д-р Елица Енева – специалист мамолог в София
Онлайн записване на час при д-р Елица Енева:
https://mymed.bg/lekar/elitsa-eneva
Дати за профилактични прегледи: 23,24,25,26,27-ти ноември 2026г.
Акушерство и гинекология
Д-р Йован Даскалов – специалист акушер-гинеколог в София
Онлайн записване на час при д-р Йован Даскалов:
https://mymed.bg/lekar/yovan-daskalov-dm
Дати за профилактични прегледи: 23, 24, 25 и 30 ноември 2026 г.
Д-р Таня Андреева – специалист акушер-гинеколог в София
Онлайн записване на час при д-р Таня Андреева:
https://mymed.bg/lekar/tanya-andreeva
Дати за профилактични прегледи: 16, 17, 24, 25 и 26 ноември 2026 г.
Д-р Наталия Узунова – специалист акушер-гинеколог в София
Онлайн записване на час при д-р Наталия Узунова:
https://mymed.bg/lekar/d-r-natalia-uzunova-1916
Дати за профилактични прегледи: 16, 17, 19, 23, 24, 26 и 30 ноември 2026 г.
Д-р Десислава Василева – специалист акушер-гинеколог в София
Онлайн записване на час при д-р Десислава Василева:
https://mymed.bg/lekar/d-r-desislava-ivanova-8822
Дати за профилактични прегледи: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 и 28 ноември 2026 г.
Д-р Манол Чолаков – специалист акушер-гинеколог в София
Онлайн записване на час при д-р Манол Чолаков:
https://mymed.bg/lekar/manol-cholakov
Дати за профилактични прегледи: 20 и 27 ноември 2026 г.
Урология
Д-р Корай Ибрахимов – специалист уролог в София
Онлайн записване на час при д-р Корай Ибрахимов:
https://mymed.bg/lekar/koray-ibrahimov
Дати за профилактични прегледи: 18 ноември 2026 г.
Д-р Любен Атанасов – специалист уролог в София
Онлайн записване на час при д-р Любен Атанасов:
https://mymed.bg/lekar/lyuben-atanasov
Дати за профилактични прегледи: 19 ноември 2026 г.
Д-р Никола Стоянов – специалист уролог в София
Онлайн записване на час при д-р Никола Стоянов:
https://mymed.bg/lekar/nikola-stoyanov
Дати за профилактични прегледи: 20 ноември 2026 г.
Д-р Кристиян Кръстев – специалист уролог в София
Онлайн записване на час при д-р Кристиян Кръстев:
https://mymed.bg/lekar/kristian-krastev
Дати за профилактични прегледи: 20 ноември 2026 г.
Д-р Симеон Тимов – специалист уролог
Онлайн записване на час при д-р Симеон Тимов:
https://mymed.bg/lekar/simeon-timov
Дати за профилактични прегледи: 25-ти ноември 2026г.
*Лекарите с обявен график и по НЗОК в рамките на кампанията ще преглеждат с налично направление, или платено на преференциална цена от 50 евро с включено безплатно ехографско изследване *или такова на промоционална цена (*важи за специалистите по акушерство и гинекология):
**Преференциална цена само за преглед от лекар-специалист – 50 евро
Преференциална цена на цитонамазка: 25 евро
Преференциална цена на колпоскопия: 45евро
Преференциална цена за изследване на HPV с PCR тест: 43 евро
Всички прегледи са само с предварително записване и се осъществяват в ДКЦ „Софиямед“ – Блок 1, бул. „Г. М. Димитров“ №16. Необходимо е предварително регистриране на данните на пациента на регистратура преди извършването на прегледа.