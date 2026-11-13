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Близо 20 специалисти от няколко медицински специалности ще се включат в инициативата по случай Световния ден за профилактика на раковите заболявания

По повод 16 ноември – Световния ден за профилактика и борба с онкологичните (раковите) заболявания, специалистите на медицински комплекс „Софиямед“ отново отправят своя апел: Не отлагайте грижата за здравето си! Редовните профилактични прегледи и навременната диагностика са ключови за откриването на редица заболявания в ранен стадий.

В рамките на инициативата „Не чакайте симптомите, за да потърсите лекар“, специалисти по акушерство и гинекология, урология, мамология, гастроентерология и хепатогастроентерология ще извършват профилактични прегледи на преференциална цена.

Към всеки преглед е включено и безплатно допълнително изследване, съобразено със съответната специалност:

Уролози – безплатна ехография на бъбреци и пикочо-отделителна система;

Мамолози – безплатна ехография на млечните жлези;

Гастроентеролози и хепатогастроентеролози – безплатна ехография на коремни органи-жлъчка, панкреас, слезка, черен дроб и бъбреци;

Специален акцент в кампанията ще бъде поставен именно върху скрининга за онкологични заболявания:

Акушерство и гинекология: скрининг за рак на маточната шийка, включително PCR изследване за наличие на човешки папиломен вирус (HPV), колпоскопия и цитонамазка(*чрез заплащане на преференциална цена извън цената на прегледа);

скрининг за рак на маточната шийка, включително PCR изследване за наличие на човешки папиломен вирус (HPV), колпоскопия и цитонамазка(*чрез заплащане на преференциална цена извън цената на прегледа); Урология: скрининг за предракови заболявания на бъбреците и простатата с изследване на простатно-специфичен антиген PSA при необходимост.

скрининг за предракови заболявания на бъбреците и простатата с изследване на простатно-специфичен антиген PSA при необходимост. Мамология: скрининг за рак на млечната жлеза;

скрининг за рак на млечната жлеза; Гастроентерология и хепатогастроентерология: скрининг за рак на дебелото черво, панкреаса, жлъчните пътища и жлъчния мехур и черния дроб.

В инициативата ще се включат 19 водещи лекари от медицинския комплекс, които ежегодно подкрепят каузата за по-активна профилактика и по-отговорно отношение към собственото ни здраве.

Акцията е част от дългосрочната кампания на медицински комплекс „Софиямед“-университеска болница и ДКЦ-та- „Бъдете здрави“, насочена към профилактиката на обществено значими заболявания, тяхното предотвратяване и ранно откриване – преди да се наложи болнично лечение.

Запишете час за профилактичен преглед на преференциална цена от 50 евро онлайн през Mymed.bg или на тел. 0895 555 444 и 02 465 0000.

График на лекарите за ноември 2026г., които ще преглеждат в кампанипта на обявената преференциална цена или с налично направление в графика им по НЗОК, с възможност за бърз достъп към платформата за онлайн записване Mymed.bg:

Гастроентерология

Д-р Пламен Петров, д.м. – специалист гастроентеролог в София

Онлайн записване на час при д-р Пламен Петров:

https://mymed.bg/lekar/plamen-petrov

Дати за профилактични прегледи: 17, 19, 24 и 26 ноември 2026 г.

Д-р Силви Митова-Симинкович, д.м. – специалист гастроентеролог в София

Онлайн записване на час при д-р Силви Митова-Симинкович:

https://mymed.bg/lekar/silvi-mitova-siminkovich

Дати за профилактични прегледи: 16, 18, 23 и 30 ноември 2026 г.

Д-р Йордан Стоичков – гастроентерология в София

Онлайн записване на час при д-р Йордан Стоичков:

https://mymed.bg/lekar/yordan-stoichkov

Дати за профилактични прегледи: 18, 19, 25 и 26 ноември 2026 г.

Д-р Ренета Живкова – гастроентерология в София

Онлайн записване на час при д-р Ренета Живкова:

https://mymed.bg/lekar/reneta-zhivkova

Дати за профилактични прегледи: 24 и 27 ноември 2026 г.

Д-р Севги Мустафа – гастроентерология в София

Онлайн записване на час при д-р Севги Мустафа:

https://mymed.bg/lekar/sevgi-mustafa

Дати за профилактични прегледи: 16, 20, 23, 27 и 30 ноември 2026 г.

Гастроентерология и хепатогастроентерология

Д-р Медаин Кадиш – специалист гастроентеролог в София

Онлайн записване на час при д-р Медаин Кадиш:

https://mymed.bg/lekar/medain-kadish

Дати за профилактични прегледи: 17 ноември 2026 г.

Д-р Невин Идриз – специалист гастроентеролог в София

Онлайн записване на час при д-р Невин Идриз:

https://mymed.bg/lekar/nevin-idriz

Дати за профилактични прегледи: 17 и 18 ноември 2026 г.

Д-р Светослав Славов – гастроентерология в София

Онлайн записване на час при д-р Светослав Славов:

https://mymed.bg/lekar/svetoslav-slavov

Дати за профилактични прегледи: 16 и 18 ноември 2026 г.

Мамология – Център за млечни жлези

Д-р Елица Енева – специалист мамолог в София

Онлайн записване на час при д-р Елица Енева:

https://mymed.bg/lekar/elitsa-eneva

Дати за профилактични прегледи: 23,24,25,26,27-ти ноември 2026г.

Акушерство и гинекология

Д-р Йован Даскалов – специалист акушер-гинеколог в София

Онлайн записване на час при д-р Йован Даскалов:

https://mymed.bg/lekar/yovan-daskalov-dm

Дати за профилактични прегледи: 23, 24, 25 и 30 ноември 2026 г.

Д-р Таня Андреева – специалист акушер-гинеколог в София

Онлайн записване на час при д-р Таня Андреева:

https://mymed.bg/lekar/tanya-andreeva

Дати за профилактични прегледи: 16, 17, 24, 25 и 26 ноември 2026 г.

Д-р Наталия Узунова – специалист акушер-гинеколог в София

Онлайн записване на час при д-р Наталия Узунова:

https://mymed.bg/lekar/d-r-natalia-uzunova-1916

Дати за профилактични прегледи: 16, 17, 19, 23, 24, 26 и 30 ноември 2026 г.

Д-р Десислава Василева – специалист акушер-гинеколог в София

Онлайн записване на час при д-р Десислава Василева:

https://mymed.bg/lekar/d-r-desislava-ivanova-8822

Дати за профилактични прегледи: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 и 28 ноември 2026 г.

Д-р Манол Чолаков – специалист акушер-гинеколог в София

Онлайн записване на час при д-р Манол Чолаков:

https://mymed.bg/lekar/manol-cholakov

Дати за профилактични прегледи: 20 и 27 ноември 2026 г.

Урология

Д-р Корай Ибрахимов – специалист уролог в София

Онлайн записване на час при д-р Корай Ибрахимов:

https://mymed.bg/lekar/koray-ibrahimov

Дати за профилактични прегледи: 18 ноември 2026 г.

Д-р Любен Атанасов – специалист уролог в София

Онлайн записване на час при д-р Любен Атанасов:

https://mymed.bg/lekar/lyuben-atanasov

Дати за профилактични прегледи: 19 ноември 2026 г.

Д-р Никола Стоянов – специалист уролог в София

Онлайн записване на час при д-р Никола Стоянов:

https://mymed.bg/lekar/nikola-stoyanov

Дати за профилактични прегледи: 20 ноември 2026 г.

Д-р Кристиян Кръстев – специалист уролог в София

Онлайн записване на час при д-р Кристиян Кръстев:

https://mymed.bg/lekar/kristian-krastev

Дати за профилактични прегледи: 20 ноември 2026 г.

Д-р Симеон Тимов – специалист уролог

Онлайн записване на час при д-р Симеон Тимов:

https://mymed.bg/lekar/simeon-timov

Дати за профилактични прегледи: 25-ти ноември 2026г.

*Лекарите с обявен график и по НЗОК в рамките на кампанията ще преглеждат с налично направление, или платено на преференциална цена от 50 евро с включено безплатно ехографско изследване *или такова на промоционална цена (*важи за специалистите по акушерство и гинекология):

**Преференциална цена само за преглед от лекар-специалист – 50 евро

Преференциална цена на цитонамазка: 25 евро

Преференциална цена на колпоскопия: 45евро

Преференциална цена за изследване на HPV с PCR тест: 43 евро

Всички прегледи са само с предварително записване и се осъществяват в ДКЦ „Софиямед“ – Блок 1, бул. „Г. М. Димитров“ №16. Необходимо е предварително регистриране на данните на пациента на регистратура преди извършването на прегледа.