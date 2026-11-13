В Разлог спасиха дете, погълнало метална част от химикал

Лекари от Разлог са оказали спешна помощ на дете, погълнало метална частица от химикал по време на междучасие. Това съобщиха от Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Асен Велев". Оттам посочват, че благодарение на предприетите действия от началника на отделението по детски болести д-р Мариана Боткова, детето е в стабилно състояние.

В болницата в Разлог е оказана незабавна медицинска намеса, а бързата реакция, професионалната оценка и навременната организация са били от ключово значение, съобщават от болницата. За случая е била вдигната въздушната линейка.

Детето се задавило, след като погълнало металната част на химикал. Предметът попаднал в десния бронх на белия дроб, създавайки сериозен риск за нормалното дишане и възможност за тежки усложнения, съобщава БТА.

Подобно състояние изисква изключително бърза и адекватна медицинска реакция, тъй като наличието на чуждо тяло в дихателните пътища може да доведе до запушване на бронха и сериозно затруднение на дихателната функция, съобщават от лечебното заведение. В конкретния случай е трябвало да се направи спешно отстраняване на предмета.

Предвид сериозността на състоянието, д-р Мариана Боткова е организирала спешен въздушен медицински транспорт, като първоначалният план предвиждал пациентът да бъде транспортиран до София за необходимата специализирана медицинска помощ. Неблагоприятните метеорологични условия обаче наложили промяна в първоначалната организация. Поради лошото време медицинският хеликоптер бил пренасочен към Пловдив, за да бъде осигурено възможно най-адекватното продължение на медицинската грижа, съобщават още от МБАЛ „Д-р Асен Велев". Към момента детето е в стабилно състояние.