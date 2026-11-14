Учени: Постоянният дневен режим води до по-добри здравни показатели

Постоянният дневен режим може да има много по-голямо значение за здравето, отколкото предполагаме, съобщи „Сайънс дейли“. Изследователи от Университета на Мисури са установили, че възрастните хора, които спазват редовен дневен график, обикновено изпитват по-малко физическа болка и по-слабо изразени симптоми на депресия, дори когато имат проблеми с пълноценния нощен сън.

Резултатите показват, че ежедневните навици като ставането сутрин, храненето, общуването с други хора и лягането по едно и също време могат да играят важна роля за физическото и психическото благополучие. Като помага на организма да поддържа естествения си вътрешен биологичен часовник, предвидимият дневен режим може да носи ползи за здравето, които надхвърлят подобряването на съня, пише БТА.

Това откритие може да бъде особено важно за възрастните хора, които често страдат от нарушения на съня. Според Националния съвет по въпросите на стареенето (National Council on Aging) приблизително половината от хората на 60 и повече години съобщават за симптоми на безсъние – състояние, което може да затрудни заспиването, поддържането на съня или постигането на пълноценна почивка.

За да проучи връзката между съня, ежедневните навици и общото здравословно състояние, Юнджин Трейси, асистент-професор в Колежа по образование и човешко развитие към Университета на Мисури, анализирала отговорите на 67 възрастни участници в проучване. От тях 37 съобщили, че страдат от безсъние.

Както очаквали изследователите, участниците с безсъние като цяло съобщавали за по-силна физическа болка и по-високи нива на депресивни симптоми в сравнение с хората без това нарушение.

При по-задълбочения анализ на ежедневните им навици обаче Трейси открила и друга закономерност.

Участниците, които се придържали към по-постоянен дневен график, съобщавали за по-слаба болка и по-малко депресивни симптоми независимо от качеството на съня си. Това показва, че спазването на редовни ежедневни навици може да бъде свързано с по-добро здраве дори когато проблемите със съня продължават.

„Независимо от качеството на съня, хората, които съобщават, че спазват редовен дневен режим, имат по-ниски нива на физическа болка и по-слабо изразени симптоми на депресия в сравнение с онези, които нямат установен режим“, обяснява Трейси.

„Когато сме последователни по отношение на часовете, в които ставаме, храним се, работим или учим, общуваме с другите и си лягаме, тези времеви ориентири помагат за синхронизирането на вътрешните биологични часовници на организма. В дългосрочен план това изглежда е свързано с по-добри здравни показатели", допълва тя.

Проучването е публикувано в Journal of Behavioral Medicine.