Двама от пострадалите при тежката катастрофа на АМ "Тракия" продължават лечението си в Бургас

14 души остават настанени в болници след тежката верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която загинаха 13 души. Двама от пострадалите се лекуват в болница "Сърце и Мозък" в Бургас. Единият от тях – румънски гражданин, все още е в тежко, но стабилно състояние.Почти седмица след инцидента общо 14 души продължават лечението си в болнични заведения в София, Бургас, Сливен и Ямбол. Част от пострадалите вече бяха изписани след няколко дни лечение.

В Бургас остават двама пациенти, настанени в болница "Сърце и Мозък".д-р Валентин Милев, нач. на Отделение "Реанимация" в болница "Сърце и Мозък" – Бургас:

"Румънският гражданин, който все още се намира в Отделението по анестезиология и реанимация, е в тежко, но стабилно състояние. От петък е екстубиран, вече е контактен, адекватен, обезболен, със стабилни показатели на дишане и хемодинамика." Пациентът е бил приет в болницата със съчетана травма в областта на гърдите и корема. По-тежките увреждания са били в гръдния кош – с множество фрактури на ребрата, счупване на гръдната кост и фрактура на лопатката.

"Той дойде при нас със съчетана травма – гърди и корем, като по-тежката травма беше в областта на гърдите, с фрактурни линии, т.е. с фрактурирани ребра по две фрактурни линии вляво и вдясно, с многофрагментна фрактура на гръдната кост и фрактура на скапулата", обясни д-р Милев пред БНТ.

Въпреки че пациентът вече не е в критично състояние и е изведен от медикаментозната кома, опасностите за възстановяването му не са отминали. Причината е продължаващата контузия на белия дроб.

"Той не е в критично състояние вече, но продължава да е в тежко състояние поради факта, че е с персистираща контузия на белия дроб, която ще се овладее във времето. Толкова знаем как ще се случат нещата", каза още д-р Милев.

Предстоят допълнителни изследвания, които ще покажат дали ще се наложат нови оперативни интервенции. Днес на пациента трябва да бъде направен контролен скенер, след което лекарите ще преценят как да продължи лечението му. Решението ще бъде взето и след консултации с проф. Балтов.

Една от задачите на медицинския екип е да прецени дали е необходима допълнителна стабилизация на лопатката, която също е с няколко фрактури. Риск от усложнения все още съществува, докато пациентът е в тежко състояние и под наблюдение в реанимация.

"Риск, разбира се, има. Докато пациентът е в тежко състояние в реанимация, винаги има риск. Винаги може да очакваме някакви последствия вследствие на тази тежка гръдна травма, но засега нещата са под контрол", заяви д-р Милев. Другият пациент, който продължава лечението си в болницата, е 37-годишен детски инфекционист от Бургас. Той е бил приет в реанимация в деня на катастрофата, където състоянието му е било стабилизирано в рамките на три дни. Още в първия ден след инцидента лекарите са извършили операция за стабилизиране на фрактурите на горните и долните крайници. В петък пациентът е изведен от реанимация и преместен в клиниката по травматология.

"Пациентът беше приет в деня на катастрофата в отделението по реанимация, където беше стабилизиран в рамките на три дни. Още първия ден беше опериран, бяха стабилизирани фрактурите на горните и долните крайници. В момента е контактен, адекватен, изведен от реанимация в петък, намира се в клиниката по травматология. Днес му предстои следващата оперативна интервенция за стабилизиране на фрактурите", поясни д-р Милев. Мъжът е получил фрактура на лявата китка, десния лакът и дясната подбедрица. След първоначалната операция, при която са стабилизирани и трите счупвания, предстои поставянето на допълнителни плаки на десния лакът. Все още не може да бъде посочен точен срок за изписването на двамата пациенти. По думите на лекаря обаче, състоянието им се подобрява с всеки изминал ден."Със срок не мога да се ангажирам, но от ден на ден състоянието на двамата пациенти се подобрява. Така че предполагам, че най-рано след седмица може би ще мислим за изписването на колегата", каза още д-р Милев.

Миналата седмица от болницата бяха изписани още четирима пострадали при катастрофата. Очаква се да има допълнителна информация и за състоянието на пациентите, настанени в останалите лечебни заведения в София, Сливен и Ямбол, както и дали част от тях ще могат да бъдат изписани.