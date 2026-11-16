16-годишен гений иска да победи смъртта и да създаде нов вид хора

Лоран Симонс е само на 16 години, но вече има научна кариера, за която мнозина учени мечтаят цял живот. Завършва училище едва на осем, получава бакалавърска степен по физика на 11, магистърска – на 12, а на 15 години защитава докторат по квантова физика. Роденото в Белгия момче отдавна е известно като „дете чудо", но самият той не смята, че животът му се различава особено от този на останалите тийнейджъри.

Има приятели на своята възраст, ходи на кино и прекарва свободното си време с тях. Не смята, че е пропуснал детството си заради науката. Напротив – твърди, че благодарение на бързото усвояване на знанията разполага с повече свободно време от повечето си връстници.

Амбициите му обаче далеч надхвърлят академичните постижения. След квантовата физика Симонс насочва интереса си към медицината, изкуствения интелект и биологичното стареене. Голямата му цел е не просто да удължи човешкия живот с още няколко десетилетия, а да постигне безсмъртие. Убеден е, че това може да стане реалност в близко бъдеще. Междувременно подготвя собствен стартъп, чрез който смята да работи по идеите си.

Любопитното е, че зад тази изключително амбициозна цел не стоят научнофантастични филми или желание за световно признание. Самият Лоран разкрива, че още като малък започнал да мечтае за победа над стареенето заради баба си и дядо си. Просто не искал да се разделя с тях.

В интервю за NOVA младият учен разказва за необичайното си детство, научните си планове, отношението към изкуствения интелект и мечтата си да промени човешкото съществуване. Той говори и за етичните въпроси около безсмъртието, както и за това какво би посъветвал младите хора в България.

Въпреки че още на четири години започва училище, Симонс не си спомня сам да е осъзнал колко различен е от останалите деца. Първи това забелязват родителите и учителите му. С времето обаче, когато вижда огромния интерес към способностите му, започва да разбира, че в него има нещо специално. Винаги е приемал интелекта си като дарба, а не като тежест.

„Никога не съм усещал да е бреме за мен", казва той.

Младият учен не приема и разпространеното схващане, че е пропуснал детството си заради образованието. Според него дори разполага с повече свободно време от повечето деца, защото учи със собствено темпо и запаметява много бързо. Докато връстниците му прекарват целия ден в училище, а след това пишат домашни, той успява да приключи със задачите си значително по-бързо.

Извън науката Лоран се среща с приятели, ходи на кино и се забавлява като всеки друг тийнейджър. Държи академичният и личният му живот да останат отделени. Дори когато го питат дали може да обясни любовта чрез квантовата физика, отговаря, че е „обикновено момче с нормални емоции", които нямат нищо общо с научните му занимания.

Самият той не смята, че притежава някаква специална техника за учене. Просто усвоява информацията бързо и естествено открива връзките между различните неща. Когато срещне трудност, не се отказва, а пробва различен подход, докато намери решение.

„Ако един подход не работи, опитвам други. Просто продължавам да опитвам, докато не се получи", обяснява Симонс.

Още като дете попада в центъра на международното медийно внимание. На девет години обучението му в Техническия университет в Айндховен приключва след разногласия относно темпото, с което може да завърши образованието си. Въпреки широкия обществен отзвук той твърди, че не е изпитвал натиск. Според него по-скоро университетът е бил поставен в такава ситуация заради огромния международен интерес. Самият той е израснал пред камерите и не намира медийното внимание за проблем.

Докторската му дисертация е посветена на бозе-полароните в свръхфлуиди и свръхтвърди тела. В изследването си Лоран изучава поведението на газ, съставен от атоми, когато температурата му бъде понижена до изключително ниски стойности – малко над абсолютната нула, най-ниската възможна температура във Вселената. Именно при тези условия започват да се проявяват специфични квантови явления.

Той се опитва да разбере какво се случва при подобни температури и как взаимодействат различните видове атоми. Изследванията имат и практическо приложение в квантовите изчисления, където също се използват взаимодействия между атоми.

Конкретната тема на докторантурата обаче е предложена от неговия професор. За Симонс по-важни са самият процес на научно изследване и възможността да задълбочи познанията си по квантова физика.

Следващата му голяма крачка е към медицината. Младият учен вече работи по създаването на собствена компания, която ще бъде свързана с научните му амбиции. Той има идеи за изкуствени органи и технологии, които да позволят подмяната на части от човешкото тяло, когато престанат да функционират.

Според него няма да се наложи да чакаме поколения или десетилетия, за да видим подобни разработки. Промяната ще настъпи „доста по-скоро", отколкото хората очакват.

Всичко това е част от много по-голяма цел – да бъде преодоляно биологичното стареене. Симонс не се стреми хората просто да достигнат 150 или 200 години. Иска да намери начин да живеят вечно.

„Целта ми е безсмъртието", категоричен е той.

И не само вярва, че това е възможно в близкото бъдеще, но е убеден, че сам ще направи откритието. Според него, когато човечеството разгадае тайната на стареенето, дори Нобеловата награда няма да има толкова голямо значение.

За Лоран стареенето е фундаментален проблем, който пречи на разрешаването на много други въпроси. Той вярва, че победата над него ще позволи на хората да прекарват повече време с любимите си същества.

Младият учен обаче все още не се съсредоточава върху етичните последици от подобно откритие. Когато го питат кой трябва да има достъп до евентуално лечение за безсмъртие и как може да се избегне ситуация, в която само богатите ще могат да си позволят още един век живот, той отговаря, че първата му задача е да създаде технологията. Въпросът за справедливото разпределение тепърва ще обмисля, защото иска всичко да бъде направено по най-добрия начин.

Симонс вижда изкуствения интелект като важен инструмент за ускоряване на научната работа. Описва го като „Google, но на стероиди", който може да обработва огромни количества информация и да помага на изследователите. Въпреки това не смята, че машините могат напълно да заменят човешкия фактор или самостоятелно да провеждат научни изследвания.

Амбицията му стига и отвъд традиционните представи за медицината. Ако технологиите позволят да заменяме органи, да редактираме гени и да подобряваме човешкия мозък и тяло, според него вече няма просто да поправяме организма. Целта му е да се стигне до създаването на „нов вид хора".

Той не крие, че това е посоката, в която иска да работи. Ако след 50 години хората трябва да го запомнят с нещо, то не са дипломите, възрастта или коефициентът му на интелигентност, а именно победата над стареенето.

За подобна възможност обаче има и въпроси, на които все още няма отговор. Един от тях е дали човек действително би искал да живее вечно. Симонс е мислил и за тази страна на безсмъртието, но смята, че всеки трябва да има избор. Ако някой не иска да живее завинаги, това ще бъде негово решение. Самият той не вижда причина човек да отказва безсмъртието, ако и близките му могат да го постигнат.

Зад цялата тази научна амбиция обаче стои неочаквано лична история. Симонс категорично отхвърля идеята, че желанието му е вдъхновено от научнофантастични филми. Истинската причина се появява още в ранното му детство и е свързана с баба му и дядо му.

„Просто не искам да се разделям с тях. Това всъщност беше движещата сила зад тази идея", разкрива той.

Така зад мечтата да победи смъртта се оказва не стремежът към слава или признание, а страхът от раздялата с хората, които обича.

В края на разговора Лоран се обръща и към младите хора в България, които понякога се съмняват в собствените си способности. Съветът му е да следват това, което обичат, и да не се отказват, когато нещо не се получава от първия път.

„Ако нещо не се получава по един начин, винаги можете да опитате по друг. Има безкрайно много възможни начини да постигнете нещо", казва той.

А ако можеше да се върне назад и да поговори с осемгодишното момче, което току-що е завършило училище, би му казал само да се довери на инстинкта си и да продължи по избрания път. Защото, както самият той смята, всичко се е развило добре и няма нищо, което би променил.