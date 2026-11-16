Трансплантираха черен дроб на 44-годишна жена с тежка цироза във ВМА, състоянието й е стабилно

Екип на ВМА извърши чернодробна трансплантация на 44-годишна жена с цироза. Операцията е проведена в късните часове на 15 ноември и е преминала успешно, с минимална кръвозагуба и обичайна продължителност. Донорът е 45-годишна жена, съобщиха от болницата.

Реципиентката е била с напреднала чернодробна цироза вследствие на инфекция с вируса на хепатит Б. В момента състоянието й е стабилно, тя е екстубирана, контактна и адекватна, съобщи ръководителят на трансплантационния екип проф. д-р Васил Михайлов.

снимка: ВМА

Трансплантацията е извършена от специалисти на Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на Военномедицинската академия (ВМА). Възможността за нея е станала реалност благодарение на донорска ситуация в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов". Органната експлантация е извършена от екип в състав д-р Цветан Тричков и д-р Иван Иванов.

От ръководството на ВМА изразиха дълбока признателност към близките на донора, които в изключително тежък за тях момент са взели решението да дарят органите и да дадат шанс за живот на друг човек.

снимка: ВМА

Благодарности са отправени и към всички медицински специалисти от ВМА, участвали в процеса, както и към Изпълнителна агенция „Медицински надзор", д-р Мина Вапирева, координатор по донорство, и дежурния екип на „Пирогов" за добрата координация и съвместната работа.

снимка: ВМА

С поредната чернодробна трансплантация ВМА затвърждава позициите си като водещ национален център в областта на трансплантационната медицина. От академията подчертават, че зад всяка подобна интервенция стоят висока професионална подготовка, прецизна организация и екипна работа, но преди всичко – човешкото решение да бъде дарен живот.