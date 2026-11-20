Ракът на белия дроб вече не е една диагноза- характеристиките на тумора променят лечението

Една и съща диагноза — „рак на белия дроб“— може да означава различен път на лечение за всеки пациент. Какво разкриват особеностите на тумора и защо те имат значение при избора на терапия — отговорите търсим в този разговор с доц. д-р Божил Робев, който е втора част от нашата поредица по темата. Тук може да видите първата част.

- Доц. Робев, защо днес говорим за рака на белия дроб като за група различни заболявания?

- Днес вече знаем, че зад общото наименование стоят тумори с различна хистология, молекулярна биология, генетични характеристики а от там и с различно поведение. В миналото основното разграничение беше между дребноклетъчен и недребноклетъчен карцином, а след това между аденокарцином и плоскоклетъчен карцином. Днес обаче отиваме много по-далеч – изследваме молекулярните изменения, които движат развитието на тумора, известни като биомаркери. Това има огромно практическо значение, защото два тумора с еднаква хистологична диагноза могат да имат напълно различен молекулярен профил и съответно да изискват различно лечение. Освен това т.нар.PD-L1 експресия /биомаркер показващ как туморът „блокира“ имунната система на пациента/, туморната микросреда, стадият и общото състояние допълнително определят терапевтичния подход. Голямата промяна в онкологията е, че вече лекуваме конкретния биологичен вариант на тумора. Именно това е същността на персонализираната медицина – правилното лечение за правилния пациент

- Кои признаци на тумора определят избора на лечение?

- Изборът на лечение се определя основно от три характеристики на тумора: хистологичен тип, стадий и молекулярен профил. Хистологията ни показва с какъв вид карцином се сблъскваме, стадият – доколко е разпространено заболяването, а молекулярните изследвания установяват наличието на генетични изменения, които могат да насочат към таргетно лечение. Не по-малко важно е изследването на гореспоменатия PD-L1, което подпомага избора на имунотерапия. Днес вече не избираме лечение само според стадия и хистологията, а според индивидуалната биология на тумора.

- Какво представляват биомаркерите и защо молекулярното изследване е толкова важно при рака на белия дроб?

Биомаркерите са специфични молекулярни характеристики на тумора, които ни дават информация за неговата биология и механизмите, които стимулират растежа му. При рака на белия дроб търсим определени генетични изменения които са включени в определeни лабораторни панели. Тяхното установяване е изключително важно, защото може да промени изцяло терапевтичното решение – да ни насочи към таргетна терапия, имунотерапия или комбинация с химиотерапия. Молекулярното изследване ни позволява да преминем от лечение, според общия хистологичен тип, към лечение, съобразено с конкретните характеристики на тумора. Биомаркерите са ключът към избора на най-подходящото лечение за конкретния пациент

- Каква е ролята на хирургията?

- Хирургията продължава да има ключова роля при лечението на рака на белия дроб, особено в ранните стадии, когато туморът е локализиран и може да бъде отстранен радикално. Основната ѝ цел е пълното отстраняване на тумора в така наречените „онкологично чисти граници „ и оценка на лимфните възли около тумора. В зависимост от случая се извършва отстраняване на част от бeлия дроб/лобектомия/ или при подходящи пациенти – по-ограничена анатомична резекция. Днес обаче хирургията вече не е изолирано лечение. Тя е част от мултимодалния подход, който включва периоперативна химиоимунотерапия при определени пациенти с по-голям туморен обем и засегнати в различна степен лимфни възли около него, с цел намаляване или даже изчезване на тези формации, с последваща операция която ни позволява пълно отстраняване на остатъчния тумор. В наши дни операцията не е просто отстраняване на тумора, а като част от цялостна стратегия за постигане на излекуване и намаляване на риска от рецидив/повторна поява на тумора/

- От първите симптоми до диагнозата и лечението: как преминава пътят на пациента с рак на белия дроб и къде не бива да се губи ценно време?

- Пътят на пациента започва с разпознаването на първите симптоми – продължителна кашлица, кръвохрак, задух, гръдна болка или необяснима загуба на тегло. Важно е тези симптоми да не бъдат подценявани и пациентът своевременно да бъде насочен към пулмолог. Следва образната диагностика, биопсията и хистологичното потвърждение на диагнозата. При недребноклетъчния карцином особено важни са молекулярното профилиране и изследването на PD-L1, защото те определят възможностите за персонализирано лечение. Следва стадиране и обсъждане от мултидисциплинарен екип, който избира най-подходящата стратегия – хирургия, лъчетерапия, химиотерапия, имунотерапия или таргетна терапия.

Според мен има пет критични точки в пациентския път:

Забавено разпознаване на симптомите – многократно лечение на кашлица и инфекции без своевременно образно изследване. Забавено насочване към специалист – липса на бърз достъп до пулмолог и специализирана структура. Неефективна диагностична последователност – извършване на отделни изследвания, които не допринасят достатъчно за диагнозата и стадирането. Недостатъчен биопсичен материал и забавена молекулярна диагностика – понякога се налага повторно вземане на материал. Забавяне на терапевтичното решение – продължително изчакване на резултати, консултации и административни процедури.

Най-голямото предизвикателство е да не губим време между отделните етапи. Защото днес разполагаме с много повече възможности за лечение, но успехът зависи от това пациентът да получи правилната диагноза и правилната терапия навреме

- Какво искате читателят да запомни?

- Макар,че си позволявам да изместя малко темата в края на интервюто, най-важното, което искам, е читателят да запомни, че тютюнопушенето остава водещият предотвратим рисков фактор за развитие на рак на белия дроб. Отказът от цигарите е най-важната стъпка, която човек може да предприеме, за да намали този риск. Но е важно да знаем и че ракът на белия дроб не засяга само пушачи – заболяването може да се развие и при непушачи. Затова не бива да подценяваме продължителната кашлица, задуха или кръвохрака и да отлагаме консултацията със специалист. Днес разполагаме с възможности, които могат съществено да променят прогнозата, но ключът е в ранната и точна диагноза, пълното молекулярно изследване и индивидуалния терапевтичен подход. Най-важното е всеки пациент да получи не просто лечение за рак на белия дроб, а най-подходящото лечение за конкретния тумор и в правилния момент.

* Настоящият материал има информативен характер и цели повишаване осведомеността за представеното заболяване. Материалът не представлява медицински съвет и не замества консултацията с квалифициран медицински специалист. При въпроси относно Вашето здраве винаги се консултирайте с лекар.