СЗО: Резистентността към лекарства може да причини 39 милиона смъртни случая през следващите 25 години

Рутинни операции и раждания могат да станат животозастрашаващи, ако все повече инфекции престанат да се повлияват от наличните лекарства. Антимикробната резистентност (АМР), включително устойчивостта към антибиотици, вече е широко разпространена и застрашава бъдещето на съвременната медицина, предупреди експертът на Световната здравна организация (СЗО) Жан-Пиер Ниемази, цитиран от ДПА и БТА.

Рискът от трудно лечими инфекции е по-висок и при хората с онкологични и хронични заболявания. Причинителите могат да бъдат бактерии, вируси или гъбички, устойчиви на наличните лекарства. Все повече бактерии развиват устойчивост към широко използвани препарати, а разработването на нови антибиотици остава недостатъчно.

По данни на Ниемази през 2021 г. над един милион души са починали вследствие на антимикробна резистентност. Ако сегашните тенденции се запазят, прогнозните модели сочат, че тя може да причини общо 39 милиона смъртни случая по света през следващите 25 години.

По повод Световната седмица за повишаване на осведомеността за антимикробната резистентност, която се провежда от 18 до 24 ноември, СЗО призова държавите да засилят мерките срещу разпространението ѝ. Предотвратяването на инфекции е сред най-ефективните начини за намаляване на нуждата от антибиотици, посочи експертът на организацията Праварша Пракаш, цитиран от ДПА. Досега малко над една трета от държавите са приложили изцяло националните мерки, препоръчани от СЗО за превенция на инфекциите.

Много страни изостават и от целите, които Световната здравна асамблея определи през 2024 г. за изпълнение до 2030 г. Те предвиждат по-добра превенция на инфекциите, по-рационална употреба на лекарства в болниците, подобряване на диагностиката и по-строго наблюдение на антимикробната резистентност.