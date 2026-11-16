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70 хиляди ваксини срещу грип пристигат у нас

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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Ваксина
Ваксина Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Очакваните 70 хиляди дози от инжекционната противогрипна ваксина „Ваксигрип" ще бъдат доставени в България днес. Това съобщиха за БНР от „Суикс Биофарма", представител на производителя за страната. В следващите дни ваксините ще бъдат разпределени към аптеките и ще бъдат достъпни за свободна продажба.

Доставката трябваше да бъде осъществена още в началото на миналата седмица, но беше отложена. Ваксините се произвеждат във Франция, а след пристигането им в България преминават през задължителна проверка на качеството. Едва след това се насочват към складовете на едро и аптечната мрежа, обясниха от фирмата.

До края на ноември се очаква да пристигнат и още 30 хиляди дози от същия препарат. Допълнителните количества ще бъдат в чуждоезикова опаковка, поради което ще е необходимо да бъдат адаптирани за българския пазар.

Междувременно другата инжекционна противогрипна ваксина – „Инфлувак", остава недостъпна за свободна продажба. В средата на октомври фирмата вносител съобщи, че заради ограничените наличности ще осигури единствено количествата, договорени по националните програми за имунизация на възрастни хора и деца.

По двете програми са доставени общо около 550 хиляди ваксини от две компании производители.

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