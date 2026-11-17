Министърът залага на профилактиката, опозицията не вижда особена промяна в парите

Финансовата парламентарна комисия прие бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2027 г. на първо четене. Бюджетът на НЗОК за 2027 г. предвижда 5,6 млрд. евро - с 426 млн. евро повече от действащата рамка.

Най-голям дял (95,2%) заемат разходите за здравноосигурителни плащания, където има 478 млн. евро увеличение, около 10% спрямо тазгодишния бюджет.

"В изпълнение на стратегическите цели на управленската политика на правителството с акцент върху профилактиката, в проекта на бюджет за 2027 г. са осигурени с 85 млн. евро повече средства за извънболнична медицинска помощ в сравнение с 2026 година. Предвиденото увеличение създава възможност за засилване на ролята на извънболничната медицинска помощ в системата на здравеопазването, за разширяване на възможностите за профилактика и ранна диагностика, както и за по-ефективно използване на ресурса на здравноосигурителната система", каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова в бюджетната комисия.

За първична извънболнична медицинска помощ са предвидени 372 млн. евро, за специализирана извънболнична медицинска помощ - 384 млн - общо 9,3% ръст спрямо 2026 година. За дентална помощ са предвидени 248 601 800 евро - 7,6% ръст, за диагностика - 176 млн. евро или 5% повече.

Министър Ивкова каза, че бюджетът върви в посока профилактика и обясни, че увеличението на средствата за специализирана извънболнична медицинска помощ е с 1% повече от ръста за болнична помощ. Тя допълни, че за профилактика се приемат и трябва да бъдат сметнати първичната извънболнична помощ, специализираната извънболнична, диагностиката и денталната помощ.

Ръстът на тези пера е общо е около 21% (по сметки на "24 часа") и е сходен на увеличението на същите пера в бюджета за 2026 г. - около 23%. При гласуването на последния бюджет в пленарната зала през август обаче управляващите почти се извиниха, че няма особено увеличение за профилактиката, тъй като "структурни промени не се правят август месец". Тогава те обясниха, че бюджетът на НЗОК за 2026 г. не е с реформирана рамка, понеже големи промени в средата на годината биха затруднили здравната система.

За лекарства бюджет 2027 предвижда 1,4 млрд. евро или 9% ръст спрямо 2026 година, за болнична помощ общо 2,5 млрд. евро - 8,1% ръст. В тази част на разходите са предвидени 81 млн. евро за амбулаторни процедури за диагностика или профилактика и/или амбулаторно диспансерно наблюдение в болничната медицинска помощ, обясни министър Ивкова.

"Обещала съм на младите лекари, че ще стоя зад тях и ще ги подкрепя за по-високи заплати. След като се приеме закона за НЗОК, ще стартирам преговорите по Националния рамков договор, а преговорите за Колективния трудов договор са започнали", заяви Катя Ивкова през август, когато се гласува бюджетът на НЗОК за 2026 г.

Депутатът от "Продължаваме промяната" Асен Василев попита какво се случва с разработения механизъм за адекватно заплащане на медиците, който министърът обеща тогава.

Катя Ивкова отговори, че са предвидени стипендии за специализанти от бюджета на Министерството на здравеопазването за 2027 г.

Асен Василев обаче отвърна, че програмата за стипендии не включва медицинските сестри и лекари, които не са специализанти. "Ще давате на част от хората някакви стипендии, когато разработите методика някой ден. Това не означава, че ще им се гарантират минималните заплати, които трябва да бъдат вдигнати", заяви той и допълни, че бюджетът предвижда медиците да си останат на старото заплащане.

Ивкова обясни, че колективният трудов договор все още е в процес на преговори. Позицията на министерството е за достойни заплащания за медиците, каза министърът.

Венко Сабрутев от ПП цитира две скорошни изказвания на премиера Румен Радев, в които обяснява, че увеличението на заплатите на младите лекари ще се осъществи с бюджет 2027 г., а такова всъщност няма, допълни Сабрутев.

Д-р Георги Петров от "Прогресивна България" обясни, че няма юридически термин "млади лекари", а има специализанти и специализирали. Той допълни, че ако бъдат поставени минимални прагове за заплати на медиците, много от общинските болници, които нямат пари, ще са затруднени.