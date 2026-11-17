Лекари в САЩ алармират, че за пръв път от десетилетия са засечени случаи на бебета, които се раждат с морбили. Това означава, че бременната жена предава вируса на плода си още в утробата. Вродената дребна шарка може да доведе до сериозни усложнения и дори да бъде фатално за новородените, съобщава Асошиейтед прес (АП).

Засечени са 13 случая на вродена морбилна инфекция от началото на 2025 г. до края на септември същата година в Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ, сочат предварителни данни.

Директорът на Центъра за изследвания и политика в областта на инфекциозните заболявания към Университета на Минесота Майкъл Остерхолм определя това като напълно ново явление. То се дължи на спадащите нива на ваксинация, довели до такъв мащаб на разпространение на вируса, че се очаква Панамериканската здравна организация официално да обяви, че САЩ са загубили статута си на страна, свободна от морбили, Пише БТА. през последните две години са регистрирани над 7500 случая на морбили, според данни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията.

„Вече наблюдаваме нива на разпространение на морбили, каквито не сме виждали от 30 години", посочва д-р Адам Ратнър, член на комисията по инфекциозни заболявания към Американската академия по педиатрия.

Предварителните данни за случаите са оповестени в предупреждение за общественото здраве, публикувано в списание The New England Journal of Medicine (NEJM) Evidence в партньорство с центъра, ръководен от Остерхолм. В предупреждението се посочва, че са регистрирани 112 потвърдени случая на морбили при бременни жени - почти всички без ваксина срещу морбили преди бременността или с неизвестен ваксинационен статус.

Най-добрият начин за предотвратяване на заболяването е жените да се ваксинират срещу морбили, паротит (заушка) и рубеола с т.нар. MMR ваксина преди забременяване. Така се защитава и плодът, тъй като антителата преминават от майката към бебето през плацентата. Защитата може да продължи няколко месеца след раждането, посочват лекарите.

Бебетата се смятат за заразени с вродена дребна шарка, ако са били изложени на вируса в утробата и лекарите открият признаци на заболяването скоро след раждането. Симптомите включват висока температура, жълтеница и характерен обрив. Сред тежките усложнения са пневмония, енцефалит и рядко заболяване, известно като SSPE - мозъчно разстройство, което често е с фатален край, отбелязва АП.