Защо никотинът предизвиква зависимост, как влияе върху мозъка, сърцето, стомашно-чревния тракт, черния дроб, отделителната система? Третата част от проекта на „24 часа“ „Пътят на никотина“ разкрива механизмите на неговия прием и действие.

Само 10–20 секунди след вдишване на цигарен дим никотинът може да достигне до мозъка и да започне да взаимодейства със специални рецептори на нервните клетки. Това задейства поредица от химични сигнали, включително освобождаването на допамин – невротрансмитер, свързан със системата за възнаграждение в мозъка. Но как едно вещество може да достигне до мозъка с различна скорост в зависимост от начина на прием и колко дълго остава в организма. Отговорите са в третата част от специалния проект на „24 часа“ – „Пътят на никотина“, посветена на действието на никотина върху човешкия организъм.

След като първата част „Какво представлява никотинът?“ разкрива неговия произход и химични свойства, а втората – „История на никотина до днес“ проследява пътя му от свещените ритуали на древните народи до превръщането на тютюна в световна индустрия и изолирането на никотина от учените през XIX век, третата част ни отвежда в човешкия организъм. Как мозъкът реагира на никотина и защо при продължителна употреба настъпват промени в неговите рецептори? Как възникват толерансът и зависимостта? И защо скоростта, с която никотинът достига до мозъка, има голямо значение, и какви са разликите между начините на прием – чрез вдишване, през устната лигавица или през кожата?

Прочетете цялата трета част „Как действа никотинът“ и проследете пътя му през човешкия организъм с научни обяснения, любопитни факти и интерактивни визуализации.

Разгледайте всички шест теми в специалния проект „Пътят на никотина“