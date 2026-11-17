След 26 години САЩ загубиха постигнатия с много усилия статут на страна, която е ликвидирала дребната шарка (морбили), след като повече от година не успяха да овладеят продължаващото разпространение на силно заразния вирус, съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес, позовавайки се на Панамериканската здравна организация (PAHO).

Боливия и Мексико също са загубили статуса си на страни, в които морбили е ликвидирана, съобщи американското подразделение на Световната здравна организация (СЗО).

„Макар това да е сериозен неуспех, държавите вече предприемат действия за овладяване на огнищата. Боливия, Мексико и САЩ въвеждат мерки за засилване на ваксинацията, епидемиологичния надзор и реакцията при възникване на огнища", каза на брифинг директорът на PAHO Харбас Барбоса.

Статутът на елиминиране на морбили е нещо повече от просто определение в сферата на общественото здравеопазване, допълни Барбоса. Това означава, че вирусът е циркулирал в продължителен период от време, излагайки хората на риск от предотвратимо заболяване, хоспитализация и смърт.

САЩ се борят с най-големия брой случаи на морбили, регистрирани през последните над три десетилетия. От 2025 г. насам около 7700 души в страната са се заразили с дребна шарка, а 13 са починали. Преобладаващото мнозинство от случаите са сред хора, които не са били ваксинирани.

За да си възвърне статута на държава, елиминирала дребната шарка, САЩ трябва, според представители на Панамериканската здравна организация, да представят план за коригиращи действия, очертаващ стратегиите и мерките, които ще бъдат приложени, а след това да докажат, че вирусът не е бил наличен в страната за период от 12 месеца.

Очаква се САЩ да представят своя план през следващите седмици, пише БТА.

Към 12 ноември Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) в САЩ са потвърдили 5412 случая на морбили и 6 смъртни случая. От началото на годината страната е докладвала общо 10 смъртни случая, причинени от силно заразния вирус.

В изявление на сайта си от CDC казаха, че са решени да спрат епидемията от морбили, за да защитят американците, и че планират да работят за възстановяване на статута на елиминиране на болестта.