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По повод Световния ден за борба с хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ), който през 2026 г. се отбелязва на 19 ноември, ДКЦ „Софиямед“ обявява прегледи на преференциални цени при специалистите си по пулмология и фтизиатрия.

Всеки преглед ще включва безплатен ФИД тест (функционално изследване на дишането), наричан още спирометрия - основен метод, който пулмолозите използват, за оценка на функционалността на белите дробове. Посредством теста се получава информация за белодробния обем и капацитет, проходимост на дихателните пътища - ключово за диагнозата на състояния като астма и ХОББ, ограничения в разширението на дробовете и др. Препоръчително е изследването да се провежда на гладно или да не сте се хранили поне 2 часа преди него. Да се избягват тежки физически натоварвания, пушене и силно кафе непосредствено преди теста. Важно е лекарят да е информиран, ако се приемат бронходилататори, кортикостероиди или други медикаменти.

Инициативата на „Софиямед“ е насочена към повишаване на информираността за заболяването, значението на профилактиката и навременното разпознаване на симптомите. ХОББ е хронично белодробно заболяване, което може постепенно да ограничи дихателния капацитет и качеството на живот. Продължителната кашлица, отделянето на храчки, задухът и честите респираторни инфекции са сред оплакванията, които не бива да бъдат пренебрегвани.

„Особено важно е хората с рискови фактори, сред които са тютюнопушенето и продължително излагане на замърсители на въздуха, да не отлагат консултацията със специалист. Ранната диагностика и подходящото лечение могат да помогнат за по-добрия контрол на заболяването и забавяне на неговото развитие“, коментира екипът специалисти по пневмология и фтизиатрия на ДКЦ „Софиямед“.

Прегледите са част от дългосрочната кампания на университетския медицински комплекс – „Бъдете здрави“, насочена към профилактиката на общественозначими заболявания, тяхното предотвратяване и ранно откриване, преди да се наложи болнично лечение.

Запишете час за профилактичен преглед на преференциална цена от 50 евро през профила на специалистите, които ще преглеждат в рамките на кампанията онлайн чрез платформата Mymed.bg или на тел. 0895 555 444 и 02 465 0000.

График на лекарите за ноември 2026г., които ще преглеждат на преференциална цена:

д-р Надежда Стаматова

Онлайн записване на час при д-р Надежда Стаматова:

https://mymed.bg/lekar/nadezhda-stamatova

Дати за профилактични прегледи: 23, 24, 25, 27 и 30-ти ноември 2026г.

д-р Борислав Лунд

Онлайн записване на час при д-р Борислав Лунд:

https://mymed.bg/lekar/borislav-lund

Дати за профилактични прегледи: 24, 25, 26 и 30-ти ноември 2026г.

д-р Евгения Дамеска-Стойковска

Онлайн записване на час при д-р Евгения Дамеска-Стойковска:

https://mymed.bg/lekar/evgenia-dameska-stoykovska

Дати за профилактични прегледи: 23, 25 и 30-ти ноември 2026г.

д-р Джейхан Сираков

Онлайн записване на час при д-р Джейхан Сираков:

https://mymed.bg/lekar/dzheyhan-sirakov

Дати за профилактични прегледи: 24 и 26-ти ноември 2026г.

д-р Елена Димитрова

Онлайн записване на час при д-р Елена Димитрова:

https://mymed.bg/lekar/elena-dimitrova-8475

Дати за профилактични прегледи: 24, 25 и 26-ти ноември 2026г.

Лекарите с обявен график и по НЗОК в рамките на кампанията ще преглеждат и с налично направление или платено на преференциална цена от 50 евро с включено безплатно ФИД изследване.

Всички прегледи са само с предварително записване и се осъществяват в ДКЦ „Софиямед“ – Блок 1, бул. „Г. М. Димитров“ №16. Необходимо е предварително регистриране на данните на пациента на регистратура преди извършването на прегледа.