Този бюджет няма нищо общо с тези пари, които се отпускат на младите лекари. Този бюджет е за всички лекари. БЛС не дели лекарите на стари и млади. Ние ще направим всичко възможно повече млади хора да остават в България, но това изисква време.

Това каза в предаването "Денят започва" по БНТ председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов.

"В България имаме най-евтината работна сила в здравния сектор. И не говоря само за заплатите на персонала, а всичките харчове за здравното заведение", коментира още той.

Д-р Брънзалов заяви, че БЛС не дели болниците на частни и държавни, а на добре менажирани и зле менажирани.

"Това, че в България има толкова много болници, тогава държавата трябва да се намеси и да ги дофинансира. В един малък град една болница няма толкова население, че да се финансира от клинични пътеки", обясни той.

Той заяви, че БЛС е единствената организация, която от две години настоява да се осъществи правилен контрол, но "властта е глуха на тази тема".

"Източване на касата може да имаме, когато с правилен контрол хванем нарушител. Да се говори без конкретика не е правилно. БЛС настоява за контрол", каза д-р Брънзалов.

"Ние не настояваме толкова за увеличаване на бюджета на касата, колкото за адекватен контрол. Всеки пациент трябва да има карта и да се верифицира в лечебното заведение. Идвате в моя кабинет и преди да ви направя профилактичен преглед, тази карта се слага, за да се осъществи услугата", обясни председателят на БЛС.

По думите му доплащането от страна на пациентите в болниците е основно за лекарства и медицински изделия, а здравни услуги се плащат по тяхно желание.

"В болницата като се заплаща нещо, пациентът мисли, че то е за болницата. Аз също имам медицински изделия по мен, които си заплатих, но колегите, които ме оперираха, го направиха по клинична пътека. Малкото доплащане от страна на пациента води до по-добър контрол", каза той.