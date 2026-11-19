От 19 до 21 ноември 2026 г. в Grand Hotel Millennium Sofia ще се проведе Мастър курс по сърдечна недостатъчност, посветен на съвременните терапевтични подходи и мултидисциплинарната грижа за пациентите със сърдечна недостатъчност. Курсът се организира от Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ) и е с официалното одобрение на Европейското кардиологично дружество (ESC) и на Асоциацията по сърдечна недостатъчност (HFA) към ESC.

Форумът ще събере водещи кардиолози, изследователи и медицински специалисти от Европа и България. Целта на организаторите е да допринесат за развитието на клиничната практика и да насърчат обмена на знания и професионален опит в областта на сърдечната недостатъчност в България и региона.

Мастър курсът се ръководи от трима утвърдени специалисти с международен авторитет: проф. Thomas F. Lüscher, проф. Мария Токмакова и проф. Васил Трайков. Сред водещите лектори са и председателят на Европейското кардиологично дружество проф. Сесилия Линде, бъдещият председател на Асоциацията по сърдечна недостатъчност - проф. Джанлуиджи Саварезе, както и председателят на Дружеството на кардиолозите в България – проф. Иван Груев. В курса участват и редица други международни и български експерти – утвърдени имена в областта на лечението на сърдечната недостатъчност.

В продължение на три дни ще бъдат разгледани ключови аспекти на съвременното поведение при сърдечна недостатъчност: от ранната диагностика и оценката на сърдечната функция до индивидуализираната фармакотерапия, интервенционалните и апаратните методи на лечение и грижата за пациентите с напреднала сърдечна недостатъчност.

Ще бъдат дискутирани новите насоки на Европейското кардиологично дружество, връзката между сърдечно-съдовите и бъбречните заболявания, предсърдното мъждене, диабета, затлъстяването и други съпътстващи състояния, които оказват съществено влияние върху прогнозата и лечението на пациентите.

Практическото обучение е сред водещите елементи на Мастър курса. Участниците ще могат да се включат в интерактивни клинични сесии, базирани на реални случаи. Работата в малки групи под ръководството на международни експерти ще даде възможност за цялостно обсъждане на диагностични и терапевтични казуси. Ще бъде дискутирана необходимостта от мултидисциплинарен подход към пациентите със сърдечна недостатъчност. Организаторите ще предоставят на участниците практически приложими знания, които да бъдат интегрирани в ежедневната клинична практика.

Сърдечната недостатъчност остава едно от големите предизвикателства пред съвременната медицина, което изисква непрекъснато усъвършенстване на диагностиката, лечението и организацията на грижите. Мастър курсът в София е среща на международната експертна общност, за да се споделят добри практики и да се засили професионалното сътрудничество в региона.