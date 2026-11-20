Съвременната хирургия предлага възможности за лечение на заболяванията на стомаха, дебелото черво и останалите органи на храносмилателната система с по-малка травма за пациента и по-бързо възстановяване. Робот-асистираната хирургия съчетава опита на специалиста с прецизността на модерните технологии, за да направи оперативното лечение максимално щадящо. Разговаряме по темата с д-р Бисер Петров, д.м.-хирург с дългогодишен опит в класическите, минималноинвазивни и роботизирани операции, ръководител на специализирания Център по колопроктология “Софиямед”, както и началник на Операционния блок в УМБАЛ „Софиямед“.

- Д-р Петров, какво точно представлява робот-асистираната хирургия?

- За последните 30 години в операционната зала станах свидетел на огромно развитие в хирургията – от класическите отворени операции минахме през навлизането на лапароскопските техники, а днес разполагаме с възможностите на робот-асистираната хирургия. Всяка следваща стъпка ни дава нови инструменти, с които да лекуваме по-прецизно и да мислим все повече за комфорта и възстановяването на пациента. Когато чуят за роботизирана операция, много пациенти си представят машина, която самостоятелно извършва операцията. В действителност роботът не оперира самостоятелно – зад всяко движение стои хирург с многогодишен опит. Операционният блок на УМБАЛ “Софиямед” е оборудван с високотехнологичната роботизирана система Da Vinci Xi. По време на операцията хирургът работи от специална конзола, наблюдава оперативното поле в триизмерен образ с висока резолюция и контролира движенията на инструментите в реално време. Технологията превръща действията на ръцете му във фини и съвършено премерени движения на инструментите, които извършват операцията на пациента. Те разполагат с подвижност, наподобяваща тази на човешката китка, което позволява работа в тесни и трудно достъпни анатомични пространства. Резултатът е по-добра визуализация, по-голяма свобода на движенията и възможност за изключително прецизна работа.

- Как роботизираната хирургия се различава от традиционните методи?

- Класическата отворена хирургия отдавна не е първият избор на лекаря, дори при напреднали форми на заболявания свързани с големи по размер тумори. Тя изисква сравнително голям оперативен разрез, който неминуемо води до по-бавно раздвижване и възстановяване на пациента. С развитието на хирургията през последните години масово се наложи лапароскопският метод. При него операцията се извършва през няколко малки отвора в коремната стена, с помощта на камера и специализирани инструменти. Това продължава да е широко предпочитан метод с доказана устойчивост и добри резултати. Робот-асистираната хирургия наподобява този подход, но значително го надгражда, като ни предоставя още по-близък поглед върху тъканите, по-добра маневреност, минимална кръвозагуба и за пациентите най-положителния резултат е по-кратък болничен престой след процедурата.

- Какви са основните предимства на робот-асистираната хирургия?

- Предимствата са много, сред основните е триизмерният образ с висока резолюция. То помага хирургът да вижда оперативното поле в детайли и има по-добро възприятие над дълбочината и пространствените взаимоотношения между анатомичните структури.

Изключителна прецизност на движенията на специализираните инструменти, които позволяват фини движения под различни ъгли, които са особено полезни при работа в тесни пространства.

Елиминиране на естествения тремор на ръката. Системата премахва нежеланите малки движения и подпомага стабилността при хирургичните манипулации.

По-малките оперативни разрези наподобяващи тези при лапароскопията. Робот-асистираните операции се извършват през малки отвори, без необходимост от голям разрез на коремната стена, което гарантира по-добър козметичен резултат.

Не на последно място е и по-бързо възстановяване и раздвижване на пациената след операцията. Роботизираните операции нанасят по-малка и премерена „травма“ в сравнение с останалите подходи и затова се асоциират с по-бързо раздвижване, захранване и връщане на пациента към обичайното му ежедневие след процедурата.

Д-р Бисер Петров

- При кои заболявания на храносмилателната система може да се прилага този метод?

- Робот-асистираната хирургия намира все по-широко приложение днес. Тя е особено удачна при злокачествени заболявания на стомаха и на дебелото черво по цялото му протежение. Веднага след доказване на хистологичния характер на тумора посредством биопсия, може да се пристъпи към консултация с хирург, сертифициран за работа с роботизирана система. Така пациентът ще получи подробна и точна информация относно индивидуалния си случай и възможностите за оперативно лечение. Не бива да забравяме, че добрият хирург не просто владее съвременните технологии, а знае кога и как да ги използва в интерес на пациента. Лично за мен най-голямото удовлетворение е пациентът да премине успешно през необходимото хирургично лечение с възможно най-малка травма и съвсем скоро да се върне към нормалния си живот след интервенцията. Това са и принципите, които следваме с колегите ми от Центъра по роботизирана хирургия в „Софиямед“.

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