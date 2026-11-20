Здравната каса покрива лечението и основните медикаменти. Ако се изискват специфични медицински изделия или скъпоструващи консумативи, които изрично са изключени от пътеката, те се заплащат от пациента
Как пациент с кожен проблем може да посети дерматолог по НЗОК?
Необходимо е пациентът с кожен проблем първо да посети своя личен лекар (ОПЛ). След преглед и оценка на състоянието той преценява необходимостта от специализиран преглед. За него се издава електронно медицинско направление за консултация или съвместно лечение (бланка МЗ-НЗОК № 3). Пациентът има право да избере кожен специалист на територията на цялата страна, който има сключен договор с НЗОК. Направлението е валидно до 30 календарни дни от датата на издаване.
Какви прегледи и изследвания при кожни заболявания заплаща НЗОК?
Специалистът по кожни и венерически болести преценява необходимостта какви изследвания и други медико-диагностични дейности са необходими.
Заплаща ли НЗОК лечението на хронични кожни заболявания като псориазис и атопичен дерматит?
НЗОК заплаща лекарствени продукти за извънболнично лечение на следните хронични кожни заболявания: тежък псориазис, тежък атопичен дерматит, умерен и тежък гноен хидраденит и умерен до тежък пемфигус вулгарис.
За тежък псориазис НЗОК заплаща:
- системна терапия с метотрексат без протокол, но с електронна рецепта;
- системна терапия с циклоспорин – по протокол, издаден от дерматолог или от специализирана комисия по кожни и венерически болести в лечебно заведение за болнична помощ;
- биологична лекарствена терапия – по протокол, издаден от специализирана комисия.
За лечението на тежък атопичен дерматит НЗОК заплаща биологична лекарствена терапия – по протокол, издаден от специализирана комисия по кожни и венерически болести в лечебно заведение за болнична помощ.
За лечението на умерен до тежък пемфигус вулгарис НЗОК заплаща лечение с лекарствен продукт с Rituximab по издаден протокол.
За лечението на умерен и тежък гноен хидраденит НЗОК заплаща лечение по протокол, издаден от специализирана комисия.
Какъв е редът за получаване на лекарства с протокол?
Пациентът следва да посети личния си лекар, който с направление го насочва към специалист дерматолог.
Подготовката за издаване на протокол се извършва от дерматолога от извънболнична помощ. Той подготвя необходимата документация и я насочва по електронен път към специализирана комисия по дерматология в лечебно заведение за болнична помощ или център за кожни и венерически заболявания, посочена в съответните изисквания.
При посещението на пациента специализираната комисия разглежда документите и съобразно необходимостта от експертиза в комисията в ЦУ на НЗОК ги насочва за одобрение или ги утвърждава.
Следва проверка и активиране на протокола в РЗОК, за което пациентът получава известяване по посочен от него начин: по имейл, телефон, чрез SMS/Viber известяване или на място в РЗОК.
Кои лекарства за кожни заболявания се отпускат с рецепта по НЗОК и кога се налага доплащане?
Всички лекарствени продукти, реимбурсирани от НЗОК за лечението на дерматологични диагноза, се назначават с рецепта – без протокол, и с протокол.
При какви условия НЗОК заплаща лечението в болница?
НЗОК заплаща болничното лечение на дерматологични заболявания, когато пациентът отговаря на определени медицински критерии, заложени в алгоритмите на съответните клинични пътеки. Основните индикации включват:
- Тежки, остри или дисеминирани (широко разпространени) кожни прояви.
- Наличие на системни симптоми, засягащи общото състояние (висока температура, признаци на интоксикация).
- Когато проведеното до момента домашно или амбулаторно лечение е останало без терапевтичен ефект.
- Лекарите в болницата трябва да извършат определен брой изследвания (напр. кръвни изследвания, задължителна кожна биопсия за потвърждаване на диагнозата при определени пътеки) и специфични терапевтични алгоритми.
НЗОК покрива лечението и основните медикаменти по пътеката. Ако обаче се изискват специфични медицински изделия или скъпоструващи консумативи, които изрично са изключени от пътеката, те се заплащат от пациента.
Пълният и актуален списък с договорни партньори на НЗОК, изпълняващи дерматологични клинични пътеки (КП) за болнична помощ или извършващи прегледи в извънболничната сфера, е достъпен в реално време чрез официалния Портал за справки на НЗОК.
Избира се съответната област (РЗОК) от падащото меню;
От филтрите се избира тип лечебно заведение – “Лечебни заведения за болнична медицинска помощ” (за клинични пътеки).
Във филтъра за дейности се избира търсената клинична пътека по нейния номер или име, свързано с кожни и венерически заболявания.
Какви са възможностите на пациента, ако не може да получи предписаното лечение по линия на НЗОК или му бъдат поискани допълнителни плащания?
В случай че бъде изискано здравноосигуреното лице да заплати за медицински дейности, включени в Наредба № 9 от 2019 г., то следва да подаде сигнал до съответната РЗОК, с която лекарят има сключен договор.
В сигнала е необходимо да посочат имената на лекаря, който е поискал заплащане, както и адреса на лечебното заведение, в което практикува лекарят.
Всяко здравноосигурено лице при необходимост може да подаде писмен сигнал до директора на РЗОК по местоживеене или до управителя на НЗОК на телефон: 0800 14 800; по електронен път на интернет страницата на НЗОК www.nhif.bg, в рубрика “Online консултации”.
Аз съм Петя Дикова. Сигурно сте чували, че кожата е най-големият ни орган.
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