Лекар успя да извади зъбен мост с 3 зъба от белия дроб на 65-годишен мъж. За редкия случай в медицинската практика съобщиха от МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен. Именно техен медик е извършил манипулацията.

Зъбният мост бил дълъг около 3 см и имал прикрепяща метална тел. Той бил открит при изследване на пациента, който постъпил в болницата със симптоми, силно наподобяващи тежка пневмония. След скенер и бронхоскопия, шефът на отделението по пневмология и фтизиатрия д-р Петьо Петков отстранил протезата за около 30 минути, без да се стига до операция.

Изваждането е било особено сложно заради размерите на протезата и стърчащата метална тел, която е създавала риск от нараняване на бронхите и трахеята, съобщават от лечебното заведение. Пациентът не е усетил кога е погълнал зъбния мост. След успешната интервенция и овладяване на белодробните проблеми, е бил изписан, допълниха от болницата, цитирани от БТА.