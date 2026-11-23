Добрата новина е, че преди болестта да се разгърне напълно, е обратима с промени в начина на живот

Захарният диабет и неговото предхождащо състояние преддиабетът представляват едно от най-сериозните здравословни и обществени предизвикателства днес. Заболяването се развива незабележимо в продължение на години и милиони хора живеят с висок риск, без дори да подозират.

Данните на Международната диабетна федерация и водещите световни здравни институции очертават карта на глобална епидемия. В момента близо 600 милиона души на възраст между 20 и 79 г. живеят със захарен диабет. Прогнозите са до 2050 г. техният брой да надхвърли 850 милиона души, което означава, че всеки осми възрастен човек на планетата ще бъде засегнат. Болестта засяга също така една на всеки пет бременни жени, с всички последващи рискове както за майката, така и за бебето. Още по-впечатляващ, но и още по-невидим е фактът, че над 630 милиона души по света се намират в състояние на преддиабет, с реален риск от бъдещо развитие на диабет и свързаните с него усложнения. Всяка година над 3,5 милиона смъртни случая са пряко свързани с диабета. И ако милионите винаги са нещо абстрактно, мащабът става много ясен, като ги разпределим във времето:

на всеки 9 секунди един

човек умира от болестта

По данни от Националната здравноинформационна система, представени от Клиниката по диабетология към УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев”, у нас са регистрирани над 850 000 души с диабет, което означава, че над 12 процента от възрастното население в страната живее с официално поставена диагноза. Около 90% от тях са с диабет тип 2. Изключително тревожен факт, изтъкнат от чл.-кор. проф. Цветалина Танкова по време на международната конференция на Българския диабетен форум, е, че около 40 процента от хората със захарен диабет у нас въобще не го подозират.

Това означава, че реалният брой на българите с диабет е над 1,4 милиона. Още по-лошо е, че броят на хората с преддиабет в България е близо два пъти по-голям от този на диагностицираните, или 1,7 млн. При население на България от около 6,4 млн. души, от които около 5,2 милиона са възрастните, сборът от над 3,1 милиона души означава, че в един черен сценарий едва ли не всеки втори пълнолетен човек се намира в някаква степен на метаболитен риск - с диагностициран диабет, със скрит диабет или в състояние на преддиабет.

Но как се разбира колко са хората, които не знаят за диабета си, след като не съществуват в регистрите? Откъде идват космическите числа? За да разберат какъв е реалният мащаб, институции като Международната диабетна федерация, СЗО и диабетологичните клиники провеждат представителни проучвания сред случайни извадки от населението. При такива скрининги сред здрави наглед хора лабораторните тестове показват, че близо 40% от хората със стойности за захарен диабет изобщо не знаят за състоянието си и чуват диагнозата за първи път по време на изследването.

Понеже заболяването протича без болка и без изразени ранни симптоми, диагнозата често се поставя едва след възникването на тежко сърдечносъдово или нервно усложнение. Именно затова втората десетдневка на ноември по традиция поставя медицинския фокус върху призива за активната превенция.

В общественото съзнание често съществува заблудата, че преддиабетът е просто леко повишена кръвна захар, която не изисква специално внимание. Проучванията категорично оборват този мит. Преддиабетът е свързан с повишен сърдечносъдов риск и начални увреждания на органите. Според данните, представени от доц. Невена Чакърова, до 70% от хората с преддиабет може да прогресират до захарен диабет тип 2, ако не предприемат нищо. При това органичните и функционалните изменения настъпват години преди официалното поставяне на диагнозата.

Според участвалия в конференцията в София проф. Дан Зиглер от Германския диабетен център в Дюселдорф и част от екипа, работил по изготвяне на европейските ръководства, на първо място диабетната полиневропатия - увреждането на периферните нерви, засяга около 30% от хората с диабет и преддиабет. Изключително коварно е, че близо половината от пациентите с невропатия първоначално нямат никакви симптоми. Останалите страдат от изтръпване, мравучкане, парене или остри болки в ходилата, като тъканните увреждания на нервите започват още в стадия на преддиабет.

Сърдечносъдовите усложнения представляват друг основен рисков фактор. Според европейския комисар по здравеопазване Оливер Вархеи

хората с диабет тип 2 имат

между 2 и 4 пъти по-висок

риск от развитие на сърдечни

и съдови заболявания

Около половината имат усложнения още в момента на първоначалното диагностициране на диабета.

Не бива да се пренебрегват и очните и бъбречните увреждания. Проучванията показват, че рискът от диабетна ретинопатия нараства при трайни стойности на кръвната захар на гладно над 5,6 mmol/L. Бъбречната функция също страда отрано, като преддиабетът и диабетът се нареждат сред водещите причини за хронично бъбречно заболяване и достигането до хемодиализа. Към това се добавя и натрупването на мазнини в черния дроб - метаболитно асоциирана стеатозна чернодробна болест, която в разговорния език е популярна като омазнен или затлъстял черен дроб. Състоянието съпътства преддиабета и допълнително влошава инсулиновата чувствителност.

При толкова висока скрита заболеваемост и ранни увреждания най-естествено е човек да се запита дали не е преминал от страната на болестта. Новите медицински ръководства съветват скринингът за преддиабет и диабет да започва от 35-годишна възраст. Това е 10 г. по-рано от сравнително доскорошния праг. При допълнителни рискови фактори изследванията трябва да се извършват независимо от възрастта, включително при деца и юноши.

Кои са тези фактори обаче? Анкетите показват, че малко хора са наясно.

Специално внимание се отделя на телесното тегло и телесния състав. Освен индекса на телесна маса, който в последните години е доста критикувана мярка за здравословно тегло, важен показател е отношението между обиколката на талията и ръста.

Ако талията в сантиметри

разделена на височината,

надхвърля 0,5, това е белег за

натрупване на мастна тъкан

около вътрешните органи

Най-лошото е, че тези депа на мазнини се държат като активен хормонален орган. При мъжете обиколка на талията над 94 сантиметра показва повишен риск, а над 102 означава много висок риск. При жените степените са съответно 80 и 88 см.

Към физическите данни и възрастта се добавят фамилната история за диабет в семейството, поддържането на високо кръвно, както и заседналият начин на живот без минималните 30 минути умерена физическа активност на ден. (Подробният въпросник за самооценка FINDRISKВ на проф. Яана Линдстрьом и проф. Яакко Туомилехто, използван в материали на Българското дружество по ендокринология в оценка на риска при профилактичните годишни прегледи, информационни материали на Merck и други компании, вижте в графиката в края на текста.)

Най-важното послание на съвременната ендокринология е, че преддиабетът е обратим. За разлика от разгърнатия диабет, при който бета-клетките на панкреаса са трайно увредени, промяна в начина на живот при преддиабета може да върне показателите на кръвната захар в норма и да стопи сърдечносъдовия риск. В основата на тази промяна стои храненето. Проф. Танкова казва, че няма единствено съотношение на белтъчини, мазнини и въглехидрати, което да е универсално за всички. Решаващи са качеството на храната и постигането на умерен енергиен дефицит за намаляване на теглото.

Средиземноморската диета се сочи като златен стандарт за сърдечносъдово и метаболитно здраве поради изобилието от зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни, зехтин, ядки и риба. Най-силни доказателства за постигане на ремисия при захарен диабет тип 2 дават намаляването на калориите и нисковъглехидратните диети. Фастингът и ограниченото във времето хранене също показват добри резултати при последователно придържане. Привидно двете названия са синоними, но в науката за храненето всяко ограничено във времето хранене е фастинг, но не всеки фастинг е ограничено във времето хранене. Фастингът е общият термин за всички хранителни режими, които редуват по различни схеми периоди на хранене с периоди на въздържание от храна или налагат силно ограничаване на калориите.

Дали проблемите с кръвната захар може дасе решат с хранителни добавки? Медицинските консенсуси отговарят категорично, че

хранителните добавки

нямат доказана роля

за гликемичния контрол

и не могат да заместят правилната хранителна терапия.

Вторият ключов стълб в стратегията за контрол на кръвната захар и телесното тегло е физическото поведение през деня и пълноценният сън през нощта, обединени в т.нар. концепция на петте елемента. Тя изисква на първо място прекъсване на продължителното седене на всеки 30-60 минути с кратко изправяне или раздвижване за подобряване на инсулиновата чувствителност. Към това се добавя ежедневното ходене, при което всеки допълнителни 500-1000 крачки намаляват общата смъртност, като целта е между 6000 и 8000 крачки за по-възрастните и между 8000 и 10 000 крачки за по-младите хора. Това донякъде се припокрива със съвета за поне 150 минути седмично умерена до интензивна аеробна физическа активност, каквито са бързото ходене, плуването или колоезденето, съчетани със силови упражнения със съпротивление за запазване на мускулната маса. Ново условие, но

с изключителна тежест в концепцията,

е осигуряването на

7-8 часа пълноценен сън,

тъй като сънят под 6 или над 8-9 часа почти в еднаква степен влошава контрола на кръвната захар.

По време на международната конференция експертите се обединиха около мнението, че когато промяната в начина на живот се окаже недостатъчна, съвременната фармакотерапия предлага нови възможности. Медицинските ръководства вече препоръчват медикаменти, които, освен че понижават кръвната захар, осигуряват директна протекция на уязвимите органи.

“Новите групи медикаменти, каквито са SGLT2 инхибиторите и GLP-1 рецепторните агонисти, революционизираха лечението на захарен диабет тип 2, тъй като намаляват телесното тегло, предпазват от сърдечна недостатъчност, забавят прогресията на хроничното бъбречно заболяване и подобряват състоянието при омазнен черен дроб”, изтъкна проф. Танкова. При нервни увреждания се прилага лечение с алфа-липоева киселина и бенфотиамин за забавяне на уврежданията, съчетани при нужда със специализирани медикаменти срещу невропатната болка.

Посланието на ендокринолозите е: съвременните стандарти за превенция и лечение са напълно достъпни и у нас, не чакайте появата на симптоми. Запознайте се с диагностичния тест в приложението, измерете обиколката на талията си и се консултирайте с вашия лекар. Ранното откриване и активните стъпки днес са сигурният път към по-дълъг, здрав и пълноценен живот.