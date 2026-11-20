Сирия подготвя мащабна кампания за ваксинация срещу полиомиелит, която ще обхване близо 400 000 деца под петгодишна възраст в източната провинция Дейр аз Зор. Инициативата се организира от Министерството на здравеопазването с подкрепата на ООН, след като в района бяха установени три случая на заболяването, предаде Франс прес.

Началото на кампанията е планирано за 30 ноември. Очаква се да бъдат ваксинирани над 371 000 деца, съобщи Ясер ал Фарух, директор на отдела за заразни и незаразни заболявания към сирийското министерство на здравеопазването.

Със съдействието на Световната здравна организация (СЗО) и УНИЦЕФ вече са имунизирани над 54 000 деца в провинцията. Допълнителните мерки са предприети, след като властите са регистрирали три случая на полиомиелит и са определили риска от разпространение на инфекцията като висок.

Полиомиелитът е заразно вирусно заболяване, което атакува нервната система и може да причини необратима парализа. Най-често засегнати са малките деца. Благодарение на масовите имунизационни кампании заболяването е почти напълно изкоренено в световен мащаб.

Според съвместно изявление на сирийското министерство на здравеопазването, СЗО и УНИЦЕФ продължителната гражданска война в страната е нанесла сериозни щети на здравната система. Нарушеното предоставяне на медицински услуги и ограниченият достъп до рутинна имунизация са оставили част от населението без необходимата защита срещу инфекциозни заболявания.

По данни на Световната здравна организация случаите на полиомиелит в световен мащаб са намалели с 99% от 1988 г. насам. Тогава са регистрирани около 350 000 случая в повече от 125 държави, в които заболяването е било ендемично. Днес то продължава да се разпространява ендемично само в две страни.

„Докато поне едно дете остава заразено, децата във всички държави са изложени на риск от полиомиелит", предупреждава СЗО. Организацията подчертава, че ако последните огнища на инфекцията не бъдат окончателно ликвидирани, съществува опасност заболяването отново да се разпространи в световен мащаб, пише БТА.

Сирия вече се сблъска с повторна поява на полиомиелит през 2013 г., а година по-късно случаи бяха регистрирани и в Ирак. Тогава разпространението на заболяването беше овладяно след продължила 18 месеца ваксинационна кампания.