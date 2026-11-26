Проучвания показват, че вероятно ще намали силата и продължителността на симптомите с ден-два и няма смисъл да се вземат ударни дози

Навлизаме в сезона на вирусите и настинките и все по-често в социалните мрежи излизат информации как да подготвим тялото си, за да се справи с тях. Съветите варират от пъхане на суров чесън в носа през спане с парчета лук в чорапите, та чак до прецизни коктейли от хранителни добавки. Последните са особено популярни сред инфлуенсърите по здравословен начин на живот, които вярват, че ежедневният прием на множество витамини подобрява имунитета, енергийните нива и даже външния вид. Интересно е, че над половината от онлайн разговорите за зимна подготовка на тялото са свързани с витамин С. Цитират се проучвания как той подсилва имунната система и действа като мощен антиоксидант. Препоръчват се ударни дози от него в момента, когато усетиш, че се разболяваш, макар да няма сигурни доказателства, че това помага.

“Пет проучвания показват, че приемът на витамин С

може да намали наполовина

честотата на настинките при

хора, подложени на екстремно

физическо натоварване,

например при спортуване за издръжливост като дълго бягане”, казва пред “Дейли мейл” проф. Ейдриън Гомбарт, преподавател по биохимия и биофизика в Университета на Орегон. Участвалите във въпросните изследвания доброволци са приемали между 1000 и 2000 милиграма дневно, което се счита за безопасен горен лимит. Започнали са да го пият две седмици преди да се подложат на голямата физическа активност.

Учените са анализирали данни от общо 29 проучвания с над 11 хил. участници и са стигнали до извода, че редовният прием на витамин С няма ефект върху честотата на настинките сред цялото население. Такъв съществува само при хора, подложени на екстремни физически натоварвания. Защо е така, изследователите все още не могат да кажат.

Те обаче открили, че пиенето на витамин С действително може да намали силата на обикновена настинка. “Приемът му съкращава времето на тежките симптоми, но не и на леките. Механизмът на действие не е напълно изяснен, но антиоксидантите в това хранително вещество може да помогнат за ограничаване на уврежданията на тъканите в защитните обвивки на тялото, включително в носа, устата и дихателните пътища”, обяснява професор Гомбарт. Той допълва, че

ползи се наблюдават при

тези, които превантивно са

приемали витамин С, а не

след като са се разболели

Би Би Си припомня, че идеята за пиене на ударни дози при първи симптоми съществува от 70-те години на ХХ век. Тя произлиза от някои изследвания за терапевтичните свойства на витамините, които химикът и носител на Нобелова награда Лайнъс Полинг прави. За положителното въздействие на витамин С той конкретно се позовава на проучване сред деца от ски училище в Швейцария, което е показало, че приемането му намалява честотата на настинките с 45%, а продължителността им с 35 на сто.

Направен през 2013 г. анализ на всички изследвания по въпроса установява, че редовното му пиене има умерен, но постоянен ефект - съкращава продължителността на симптомите с около ден.

Доказателствата обаче все още не се смятат за категорични, тъй като при някои проучвания приемът е продължил 5 дни и се е отразил положително, а при други е бил по-дълъг и не е довел до такъв резултат. Учените се въздържат от категоричност и защото

при някои хора може

да се стигне до

предозиране,

предизвикващо стомашни проблеми.

“Допълнителният прием на витамин С с цел избягване на настинка вероятно не е оправдан, ако вече сте си набавили достатъчно количество чрез храна. Но ако смятате, че имате дефицит, пиенето му като хранителна добавка би могло малко да съкрати продължителността на вашата болест”, казва професор Гомбарт. Той и колегите му препоръчват дневно да си осигурявате по около 400 милиграма през зимните месеци, като повечето да идват от храната, която консумирате. Например, ако хапвате по сто грама червени чушки и черен касис, вече ще сте си набавили половината от необходимия ви витамин С за деня. Няма да имате дефицит и ако ежедневно в менюто ви има киви, портокали, ягоди, къдраво зеле, броколи, карфиол, брюкселско или пък червено зеле.

Но не хапвате ли такива неща, е добре да пиете витамин С на хапчета, като препоръчителната дневна доза е 75 мг за жените и 90 за мъжете. Експертите съветват тя да не надхвърля 1000 мг, тъй като високите дози могат да предизвикат неприятни странични ефекти като диария или болки в стомаха. Освен това има и други хранителни добавки, които могат да спрат зимните болести. Сред тях например е цинкът. Проучвания са показали, че приемането му особено под формата на таблетки за смучене в първите 24 часа след появата на симптоми може да потисне размножаването на риновирусите в гърлото. А това съкращава боледуването средно с ден-два, въпреки че доказателствата за облекчаване на самите симптоми са противоречиви.

Манията по цинка започва

преди десетина години,

когато се появяват няколко изследвания, сочещи го като ефективно средство за подпомагане на организма в борбата с инфекции. Те основно са концентрирани върху храни, в които той е в големи количества - стриди, омари, раци и червени меса. Но тъй като в масовите диети те не се съдържат често, постепенно съветите за прием на цинк се прехвърлят върху хранителните добавки. И прилагането им става толкова популярно, че се налага британското здравеопазване например да издаде предупреждение да не се взема повече 25 милиграма дневно, тъй като по-големи дози са в състояние да предизвикат редица здравословни проблеми като гадене, главоболие и дори анемия, защото излишният цинк нарушава метаболизма на желязото. Освен това въпросната доза лесно може да се осигури и с храна. Например една пържола съдържа около 7-10 мг цинк.

“Анализ на 34 проучвания установи, че той може да съкрати настинката средно с два дни. Доказателствата са с ниска степен на сигурност, защото резултатите в отделните изпитвания варират значително. Не е ясно дали цинкът намалява цялостната тежест на симптомите, а редовният му прием с цел превенция показва минимална или никаква полза”, казва проф. Гомбарт. Той добавя, че дозите цинк, ползвани в проучванията, често са много по-високи от допустимата горна граница на прием, поради което не бива да се приемат дълго време.

Затова експертите съветват да подхождате предпазливо към коктейлите от витамини и минерали като средство за справяне със зимни болести. По-добре е да инвестирате в разнообразни и пресни храни вместо в хранителни добавки.