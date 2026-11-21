Откритият от Принстънския университет феномен разклаща имунитета, поддържа скрити тихи възпаления, които носят риск от рак

Сутрин – препечена филия с масълце или баничка по пътя към работата, на обяд – някакво месо с картофи или бял ориз, вечер – нещо набързо от щанда с полуфабрикати. Така можеш да ядеш обилно всеки ден и пак да оставиш чревните си бактерии да гладуват. В чинията изглежда като съвсем обикновен ден, но вътре в тялото започва драма.

В червата ни живеят трилиони микроорганизми, които пазят границите на органите като верни стражи. Но оставиш ли ги без любимата им храна – фибрите, тази армия обръща посоката и буквално “яде” от слузестия защитен слой, който пази червата от възпаления.

До този извод стигат две мащабни проучвания на учени от Принстънския университет и свързания с него Институт за изследване на рака “Лудвиг”. Публикувани са в авторитетните научни списания PNAS и Nature Metabolism. Изследванията проследяват в детайли как точно диетата ни пренарежда микробиома и какво се случва на клетъчно ниво, когато менюто ни обеднее откъм растителна храна.

Вътрешната стена на дебелото черво не е гола, а е покрита с плътен, хлъзгав двуслоен изолатор от слуз. Изграден е от муцини - сложни протеинови молекули, при които към белтъчната сърцевина са прикрепени множество въглехидратни вериги. Вътрешният слой е стерилен и плътно прилепнал към клетките, докато външният служи като дом и “трапезария” за полезните бактерии. Слузестата покривка държи микробите на безопасно разстояние от чревната стена, успокоява имунната система и не позволява на токсини и болестотворни микроби да проникнат в кръвта.

При балансирано хранене

чревните микроби се хранят

с фибрите, които човешките

ензими не могат да смелят

В замяна произвеждат ценни вещества – късоверижни мастни киселини като бутират, пропионат и ацетат. Бутиратът например е основното гориво за клетките на дебелото черво, което ги поддържа здрави, стимулира производството на нова защитна слуз и естествено потиска възпаленията. Когато обаче фибрите изчезнат от чинията ни, тази крехка екосистема се срива и микробите са принудени да търсят друг източник на енергия.

Този критичен момент при диета без влакнини е обект на проследяване от екипа на проф. Джошуа Рабиновиц в Принстън. С помощта на прецизно проследяване на хранителните вещества те установяват, че лишени от обичайната си растителна храна, бактериите активират специални ензими и рязко сменят менюто си. Вместо да преработват фибри, те започват да разграждат сложните захари, вградени в самия муцинов слой на червото.

Този процес на самоизяждане

се случва изненадващо бързо

Още в рамките на няколко дни на бедна на фибри храна защитната слузеста бариера започва видимо да изтънява, а на места се появяват микроскопични пролуки. Колкото по-тънък става защитният слой, толкова по-близо до деликатната чревна стена успяват да проникнат обичайни обитатели на системата, но и патогени, попаднали с храната. В момента, в който бактериите преодолеят бариерата и докоснат директно чревните клетки, имунната система реагира незабавно. Тя тълкува присъствието им като директно нападение и включва аларма. Така се ражда хроничното, тихо възпаление в червата, което често остава незабелязано с години, без да дава остра болка, но настъпателно изтощава имунната система и подкопава здравето на целия организъм.

Отслабената слузеста бариера отваря вратата за редица съвременни здравословни проблеми, предупреждават изследователите, сред които са и специалистите по онкология от института за рака. Когато защитният слой е пробит и лигавицата е постоянно раздразнена, клетките започват да се делят по-ускорено, за да поправят щетите, което в дългосрочен план увеличава риска от грешки при деленето и от развитие на рак на дебелото и правото черво.

Освен това червата стават по-уязвими към остри инфекции и възпалителни чревни заболявания като колит и болест на Крон. А преминаването на бактериални токсини в кръвообращението отключва метаболитни нарушения, инсулинова резистентност и хранителни алергии.

Масово битува объркването, че фибрите са някаква специална добавка, а всъщност

това са растителни влакна

– сложни въглехидрати

и структурни вещества

в растенията, които са

“скелетът” на листата,

стъблата, семената и

обвивките на зърната

Човешкият организъм няма ензими, с които да разгради тези влакнини в тънките черва, затова те преминават нататък почти без промяна и стигат до дебелото черво като храна за чревните бактерии. Когато говорим за конкретни фибри в храната, най-познатите сред тях са пектинът в ябълките и цитрусите, бета-глюканите в овеса и ечемика, инулинът в лука, чесъна, праз лука, устойчивото, резистентно нишесте в охладените картофи, варивата и зелените банани, както и целулозата и хемицелулозата в пълнозърнестите храни и зеленчуците. Именно тези различни молекули поддържат микробната ни общност разнообразна и пречат на бактериите да посягат към защитния слой на самите черва.

Може би най-важният урок от двете проучвания е, че

не е достатъчно просто

да посегнем към първата

срещната добавка с фибри

в аптеката, защото видът на влакнините има решаващо значение. Изследователите сравняват ефекта на различни видове фибри и откриват огромна разлика между разтворимите и неразтворимите.

Разтворимите фибри, които се съдържат в овеса, ечемика, бобовите култури, ябълките, цитрусите, лененото семе и повечето зеленчуци, са любимата храна на полезните бактерии.

В червата те образуват нежен гел, ферментират лесно, стимулират мощно производството на защитния бутират и директно спират микробите от това да налитат на слузестия слой.

За разлика от тях неразтворимите фибри – например пречистената целулоза, която често се влага в преработени храни или хапчета, преминават през червата почти непокътнати. Те действат като метла и помагат за механичното придвижване на храната, но бактериите не могат да ги усвоят като гориво, което означава, че микробиомът отново остава гладен и за да пази популацията си, продължава да руши защитната слуз.

Има и добра новина в цялата тази хищническа история.

Чревната бариера

притежава

забележителна

способност да се

възстановява

Слузестият слой се обновява постоянно и щом върнем истинската, непреработена храна в менюто си, бактериите веднага оставят стените на червата на мира и се връщат към растителните влакнини.

Хапчетата и изолираните добавки обаче не могат да заменят разнообразните природни храни, тъй като стотиците различни щамове бактерии в нашия микробиом имат нужда от различни видове растителни влакнини, за да оцелеят.

За да запазим защитния щит на червата си здрав, не са нужни крайни диети или скъпи суперхрани, а ежедневно постоянство, е простото послание на науката.

Достатъчно е да добавяме

по малко растителна

храна към всяко хранене

– например плод и овесени ядки на закуска, свежа салата или задушени зеленчуци към обяда, а няколко пъти седмично да включваме бобови храни като леща, грах, боб или нахут, които са сред най-мощните източници на разтворими фибри. Дори ядките, семената и кореноплодните зеленчуци като моркови и цвекло, на които им е сезонът в момента, дават ценна храна за микробиома.

Ако се почувствахте в риск и започвате промяна, е важно да търсите разнообразие, а не рекордни количества наведнъж. Увеличавайте растителните храни постепенно и пийте достатъчно вода, за да дадете време на организма да се адаптира без подуване и дискомфорт.

Колко фибри са достатъчни и кога може да създадат проблем не само при дебют? За здрав възрастен човек

Европейският орган за

безопасност на храните

посочва минимум 25 грама

за нормална чревна функция,

а много европейски здравни служби и насоки залагат на около 30 грама дневно за по-осезаема полза.

На практика реалният прием на повечето хора изостава от тази граница, но ако някой прекалява системно или има чувствителни черва, проблемът може да се появи и след първоначалното захранване.

При трайно прехвърляне на препоръчителните количества или ако се залага предимно на груби влакнини без достатъчно течности, вместо облекчение често се стига до обратния ефект. Съдържанието на червата се уплътнява и се засилва запекът. При част от хората твърде високият прием на твърди, неразтворими влакнини действа дразнещо върху лигавицата и задълбочава симптомите при синдром на раздразненото черво, при бактериален свръхрастеж в тънките черва или по време на обостряне на възпалителни чревни заболявания.

Проблем възниква и при хроничен излишък от фибри и добавки с фибри, особено когато се гонят крайни числа за сметка на баланса.

Свръхдозите ускоряват

преминаването на храната

до степен да намалят

усвояването на минерали

като желязо, цинк,

калций и магнезий

При стеснения на червата или след коремни операции големият обем неразградени остатъци крие риск от чревна непроходимост. Истинският ориентир за достатъчност не е да се гонят рекорди, а устойчивостта и спокойният корем при прием на 25-30 г дневно от разнообразна храна и с достатъчно вода.

Няма нужда да се теглят храни с кантарче, стига в менюто да има растителна добавка на всяко хранене.

На закуска обичайно голяма купичка овесени ядки с една малка ябълка с кората и една супена лъжица смляно ленено семе или чия вече дават грубо между 10 грама фибри.

На обяд дори малка порция леща, боб, грах, съчетана с голяма салата от краставици, домати, зеле или моркови и една филия пълнозърнест хляб, добавя още около 10 до 13 грама.

На вечеря остатъкът до целта се достига лесно с порция задушени или печени зеленчуци като броколи, карфиол или тиквички и малка гарнитура от кафяв ориз или киноа.