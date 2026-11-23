Пациентите с инфекции на горните дихателни пътища, лекувани с хомеопатия, приемат по-малко антибиотици в сравнение с тези, лекувани с конвенционални медикаменти, при сходни резултати по отношение на симптомите и повторната поява на инфекции. Това показват мащабни европейски наблюдателни проучвания в Германия и Франция, чиито резултати бяха представени от д-р Даниела Карабелова по повод 18 ноември - Европейския ден на осведомеността относно антибиотиците. Медицинските проучвания доказват мястото на хомеопатията в интегративните подходи за намаляване на ненужната употреба на антибиотици, една от основните мерки за ограничаване на антибиотичната резистентност.

Антибиотичната резистентност е сред най-сериозните предизвикателства пред съвременното здравеопазване. Неправилната и прекомерна употреба на антибиотици ускорява развитието на устойчиви бактерии, което затруднява лечението на инфекции и увеличава риска от усложнения. Особено сериозен е проблемът при инфекциите на горните дихателни пътища, които са сред най-честите причини за посещение при лекар. Голяма част от тях се причиняват от вируси, срещу които антибиотиците не действат, но въпреки това продължават да се предписват в случаи, без категорично доказана необходимост.

Едно от най-мащабните изследвания в тази област, публикувано през 2025 г. в престижното научното списание Complementary Medicine Research, анализира данни от реалната клинична практика на 610 118 пациенти в Германия. Проучването сравнява лечението на остри инфекции на горните дихателни пътища, включително настинка, възпалено гърло и синузит, като проследява пациентите в продължение на една година. Резултатите показват сходна честота на повторните инфекции между сравняваните групи, но значително по-ниска честота на антибиотичните предписания при пациентите, лекувани с хомеопатични лекарствени продукти. Тази зависимост се наблюдава при всички възрастови групи.

До сходни изводи достига и френското проучване EPI-3, което анализира медицинската практика на 825 общопрактикуващи лекари, прилагащи конвенционално, хомеопатично или комбинирано лечение, и обхваща общо 8599 пациенти. Резултатите при пациентите с инфекции на горните дихателни пътища показват 57% по-ниска употреба на антибиотици и 46% по-ниска употреба на температуропонижаващи и противовъзпалителни медикаменти в групата на хомеопатично лечение. Същевременно подобрението на симптомите е сравнимо с това при пациентите, лекувани с конвенционални медикаменти.

„Антибиотичната резистентност е проблем, който изисква да преосмислим начина, по който използваме антибиотиците, особено при респираторните инфекции. Целта не е да заменим антибиотиците, когато те са необходими, а да ограничим ненужното им приложение и да запазим ефективността им за случаите, в които действително спасяват живот. Решението за необходимостта от антибиотично лечение трябва да се взема единствено и само от лекар въз основа на конкретното състояние на пациента. В световен мащаб 200 млн. души използват хомеопатия, което показва широкото разпространение на този метод и поставя въпроса за потенциалната му роля в борбата с антибиотичната резистентност", коментира д-р Даниела Карабелова.

Тя представи и данни от медицински проучвания за конкретни хомеопатични лекарства – Silicea, Phytolacca и Echinacea, които показват ефективността им за подобряване на работата на имунната система и които тя предписва на пациентите си през есенния сезон.

Д-р Карабелова акцентира и на факта, че данните от медицински проучвания върху 2357 пациенти приемащи хомеопатичния лекарствен продукт Осцилококцинум за профилактика на грип и респираторни инфекции се свързва с по-ниска честота на респираторните инфекции и по-малък брой повтарящи се епизоди. Друго двойно сляпо плацебоконтролирано клинично проучване изследва приложението му при грипоподобни състояния и показва по-висок процент оздравяване след 48 часа и по-бързо възстановяване на ежедневната активност.