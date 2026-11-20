Хърватските деца, развили нежелани реакции след ваксинация, са получили правилна доза от българската БЦЖ ваксина. Нейното разпространение и употреба бяха спрени в Хърватия през октомври заради съмнения за проблеми с качеството, които станаха причина и за разследване, съобщи днес местната агенция за лекарствата и медицинските изделия (ХАЛМЕД), цитирана от ХИНА.

В началото на октомври българският производител на ваксини „Бул Био - Национален център по заразни и паразитни болести" ЕАД заяви, че две деца са получили доза, десет пъти по-голяма от предписаната. Въпреки това днес ХАЛМЕД съобщи за ХИНА, че това се дължи на грешка при въвеждането на данни в европейската база данни за подозирани нежелани реакции, а не на реално поставяне на по-голяма доза.

Производителят е получил информацията за предполагаемо неправилната доза от базата данни, но ХАЛМЕД е установила грешката въз основа на оригиналните доклади, коригирала е данните и е информирала производителя.

ХАЛМЕД и Хърватският институт за обществено здраве допълнително са проучили обстоятелствата около ваксинациите и са потвърдили, че във всичките четири случая са били приложени правилните дози ваксина, като иглите и спринцовките са били използвани правилно.

„Във всички четири случая е приложена правилната доза от 0,05 мл интрадермално", заявиха от ХАЛМЕД, като добавиха, че по този начин са разсеяни подозренията за неправилно приложение на ваксината.

ХАЛМЕД потвърди, че разследването около БЦЖ ваксината, произведена от българския производител „Бул Био", все още е в ход и че предпазното спиране на разпространението и употребата ѝ ще остане в сила до приключването му. Агенцията също така заяви, че няма нови потвърдени случаи на остеомиелит, свързани с ваксината.

ХАЛМЕД припомни още, че дори подозирана нежелана реакция е достатъчно основание за докладване и че докладваните нежелани реакции не са непременно свързани със или причинени от употребата на лекарство, като подчерта, че обществеността ще бъде информирана своевременно за резултатите от разследването и за всички последващи действия.