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Специално отгледани комари, носители на бактерията волбахия, могат да намалят разпространението на денга и чикунгуня с около 69%, показва мащабно проучване в Бразилия, цитирано от Асошиейтед прес.

Изследването обхваща над 5700 деца в Бело Оризонте и установява значително по-малко инфекции в кварталите, където са пуснати комари с бактерията, посочи БТА.

Ефектът се е запазил дори по време на епидемичния взрив на денга в Бразилия през 2024 г.

Волбахия не е опасна за хората, но намалява способността на комарите от вида Aedes aegypti да предават определени вируси. Бактерията се предава от женските комари на потомството им и постепенно може да се установи в местната популация.

Четиригодишното проучване е проведено при деца, като учените са изследвали кръвни проби за признаци на денга, чикунгуня и зика. Случаите на зика обаче са били твърде малко, за да се оцени ефектът от метода върху този вирус.

Резултатите подкрепят стратегията като допълнение към традиционните мерки за борба с комарите и употребата на пестициди. Междувременно във Флорида здравните власти са регистрирали над 650 случая на денга, около три четвърти от които в окръг Хилсбъроу.