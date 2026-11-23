Причинява ли вейпингът рак на белия дроб така, както цигарата?

Употребата на електронни цигари е на около 20 години и е по-стара от останалите негорими алтернативи на традиционните цигари. Въпреки това все още няма окончателен отговор какъв би бил рискът и може ли да се сравни с този от цигарите. Такъв отговор може да се очаква след 30 или 40 години. Но това не означава, че науката мълчи и че потребителите и обществото не знаят нищо. Напротив, има значителни данни, които показват защо рискът от пушенето и този от продуктите без горене не бива автоматично да бъдат поставяни под един знаменател.

Това е основното послание на Ариел Селия, д.н. и директор „Поведенчески науки“ в Pinney Associates и опитен изследовател с над 80 научни публикации, чиято работа е фокусирана върху намаляването на вредата от тютюна, употребата на никотин, поведенческите модели и общественото здраве, в анализа “Вейпингът и ракът на белия дроб: какво знаем (и какво все още не знаем)”. Материалът е публикуван на 19 ноември 2026 г. по повод месецът на борбата с рака и по-специално с рака на белия дроб, който е едно от най-често срещаните заболявания при дългогодишни пушачи.

Ариел Селия: Голямата разделителна линия е горенето

В центъра на анализа стои фундаментално разграничение: никотинът създава зависимост, но основната част от тежките заболявания и смъртността, причинявани от пушенето, са свързани с токсичните вещества, образувани при горенето на тютюна. Именно затова различните продукти, съдържащи никотин, не следва автоматично да бъдат разглеждани като еднакво рискови.

Именно горенето на цигарата създава дима с неговата сложна смес от токсични и канцерогенни вещества. При електронната цигара няма горене и няма тютюн.

Между горимите и негоримите продукти съществува „рискова празнина“ (risk gap) в спектъра на риска. Цигарата е поставена от страната на най-високия риск от горенето, а електронните цигари са по-близо до другия край на спектъра, където са медицинските никотинови заместители като пластири и дъвки, там са и никотиновите продукти и паучове с немедицински цели. И това е виждането не само на един учен. Тази графика е в съавторсто с професор Дейвид Нът от британската Служба за подобряване на здравето и намаляване на неравенствата в здравеопазването (Office for Health Improvement and Disparities, OHID).

Графика за относителната вреда от никотиновите продукти, създадена от професор Дейвид Нът, публикувана първоначално през 2014 г., а през 2022 г. проучване на Murkett и съавтори стъпва директно върху методологията, за да актуализира йерархията на относителния риск

OHID заключава в своя преглед на доказателствата от 2022 г., цитиран от Ариел Селия, че вейпингът представлява „малка част от рисковете от пушенето“.

Американската агенция за храни и лекарсва (US Food and Drug Administration - FDA) посочва, че пълното преминаване от цигари към електронни цигари може да намали експозицията на много вредни химични вещества, а Здравната служба на Нова Зеландия (Health New Zealand) също прави разграничение между пушенето и вейпинга заради токсините, образувани при горенето, се посочва в статията.

Но означава ли това, че вейпингът не може да причини рак?

Не. И тук Ариел Селия поставя много важна граница пред това, което науката може да твърди днес: Ракът на белия дроб може да се развива в продължение на десетилетия. Електронните цигари съществуват масово от около две десетилетия. Затова все още няма 30-40-годишно проследяване на достатъчно голяма група хора, които са употребявали само електронни цигари и никога не са пушили. Би било научно некоректно да се твърди, че дългосрочният риск от рак е нулев. Но също би било и научно некоректно да се твърди, че липсват знания за степента на риска. Защото науката вече може да измерва какви и колко токсични вещества има в емисиите и как се променят определени биомаркери на експозиция, когато човек, който е пушил цигари, спре цигарите и премине изцяло към електронни цигари. И този случай следва да бъде най-достоверният подход за научни данни и изводи.

И тук резултатите са особено интересни и забележителни: при парата от електронни цигари има над 90% по-ниски нива на определени канцерогенни вещества в сравнение с цигарения дим. А кои вещества? Нивата на специфичните за тютюна нитрозамини, едни от важните канцерогени, свързани с тютюна, спадат с над 90% спрямо хората, които продължават да пушат.

В анализа се разглежда и моделиране на канцерогенния риск според вредните вещества в емисиите, което оценява риска от аерозола на електронните цигари на няколко порядъка по-ниско от този при цигарения дим.

Това не е нулев риск, но е силен аргумент за различна степен на експозицията, която стои в основата на риска.

“И тук има едно особено важно условие”, казва д-р Ариел Селия, “става дума за пълно спиране на пушенето на цигари и преминаване само на електонни цигари, а не за двойна употреба. Ако човек продължава да пуши цигари, дори и в намалени обеми, експозицията му на цигарения дим остава”.

А могат ли електронните цигари действително да изместят пушенето на конвенционални цигари?

Именно тук научната доказателствена база става още по-значима. Д-р Селия се позовава на Cochrane review, според което доказателствата от рандомизирани контролирани проучвания, че никотиновите електронни цигари подпомагат отказването от пушене, са определени като висока степен на сигурност, „high-certainty evidence“. В дългосрочно изследване, цитирано от Селия 51-59% от потребителите на електронни цигари са спрели да пушат цигари след двегодишно проследяване, независимо дали в началото са възнамерявали да се откажат от цигарите. Тя цитира данни от американското проучване за оценка на употребата на тютюневи изделия и здравето (Population Assessment of Tobacco and Health - PATH), които отиват още по-далеч. Сред пушачи, които първоначално не са възнамерявали да спрат, използвалите електронни цигари впоследствие са имали осем пъти по-високи шансове да прекратят пушенето.

А според други цитирани американски данни приблизително 40% от наскоро отказалите цигарите са използвали електронна цигара при отказването, докато всяко друго отделно средство е било под 20%. Това поставя важен въпрос пред политиките за обществено здраве: А какво се случва с пушачите, които не искат или не успяват да спрат с традиционните методи, тъй като са развили зависимост към никотина в тютюна?

Отговорът сякаш е ясен и логичен - ако те могат да спрат цигарите, тоест да се разделят с горенето, чрез друга бездимна алтернатива, сравнителният риск между продуктите започва да има реално значение.

Парадоксът: доказателствата се натрупват, но политиките и възприятията се движат в обратната посока.

Д-р Ариел Селия посочва може би един от най-парадоксалните резултати, устоновени в САЩ. Според цитираните данни през 2022 г. повече от 90% от възрастните пушачи в САЩ са вярвали, че електронните цигари са също толкова или дори по-вредни от цигарите. А в друго, от цитираните проучвания, 80% от здравните специалисти също са възприемали електронните цигари като еднакво вредни или дори по-вредни от цигарите. Невероятно е, но е факт - значителна част от лекарите погрешно свързват самия никотин с причиняването на рак.

Така възниква комуникационен парадокс: науката разграничава риска от горенето от този при негоримите продукти, но тази разлика за голяма част от обществото остава невидима или неразбрана.

Причините са различни - предубеденост, страх, политически амбиции и други, но един от случаите от 2019 г., наречен EVALI, продължава да се използва от някои здравни експерти съзнателно с цел промени на възприятието у пушачите, което в реалността ги отклонява от решението им да спрат цигарите и те продължават да пушат. През 2019 г. САЩ беше преживяна вълна от тежки белодробни увреждания, станала известна като EVALI. Впоследствие случаите бяха доказано свързани основно с добавката на витамин Е ацетат, използван в незаконни пълнители за течности. Но кризата остана трайно асоциирана в общественото съзнание с общото понятие „вейпинг“, вече повече от 7 години.

Нещо повече, противниците на стратегията за намаляване на риска от цигарите чрез замяната им с негорими изделия, удобно замълчават, когато става дума за една тревожна научна публикация от март 2025 г., която не издържа научната проверка и беше отхвърлена през септември.

Научната публикация „Електронните цигари като възможен рисков фактор за рак: систематичен преглед на научните данни“ (Evidence on vaping e-cigarettes as a risk factor for cancer: A systematic review), излязла през 2025 г. в списание Journal of Cancer Policy, разглежда възможна връзка между употребата на електронни цигари и повишения риск от определени видове рак. Материалът обаче впоследствие бе официално оттеглен, след като бяха повдигнати съществени въпроси относно методологичната му цялост, точността и научната му валидност. Редакционната проверка установява „множество сериозни недостатъци“, които според източника засягат надеждността на резултатите и заключенията.

Проблемите не са маловажни - отклонения от предварително регистрирания протокол, промени в критериите за включване на проучвания и сравнителни групи, несъответствия между заявената стратегия за търсене и действително включените изследвания и неправилна класификация на определени типове проучвания, вътрешни противоречия и числови несъответствия в броя на изследванията, размера на извадките и докладваните резултати.

Д-р Ариел Селия коментира и един съществен методологичен проблем, който тя е изследвала - първоначалният протокол е предвиждал разглеждане на изследвания върху хора с клинични здравни резултати. В публикувания анализ обаче критериите са били силно разширени и са включени биомаркерни изследвания от проучвания върху животни и данни за хора с дълга история на пушене на цигари.

Последното е особено важно.

Ако хора, употребяващи електронни цигари, са настоящи или бивши пушачи на цигари, изследователите не могат да отделят ефекта от годините пушене от евентуалния самостоятелен ефект на вейпинга. Ако това не е направено, рискът от заболяване, свързано с дългогодишното пушене, погрешно може да се приписва на последващата употреба на електронни цигари. Именно проблемът със смесеното влияние на тютюнопушенето е един от централните методологични въпроси в тази област.

Отхвърлянето на материала не означава, че вейпингът не носи риск, но това разграничение е критично важно в научен контекст. Оттеглянето на една публикация не доказва обратната теза, че електронните цигари не могат да имат връзка с рак или че са безвредни. То доказва само, че конкретният научен анализ не е достатъчно надежден, за да подкрепи заключенията си.

Случаят показва и защо тази тема изисква изключително строга методология и десетилетни данни в необходимия мащаб.

Тогава какво всъщност знаем?

Науката знае много: знае какво съдържа цигареният дим и знае какво причиняват канцерогените от горенето.Може да измерва токсичните вещества в емисиите – както в дима, така и в аерозола от вейпинга. Може да измерва биомаркерите на експозиция и в двата сучая. Може да наблюдава как тези биомаркери се променят, когато човек спре да пуши цигари и ги смени напълно с електронни цигари.

Разполага с все по-силни доказателства за ролята на електронните цигари при отказването от цигарите в сравнение с никотин-заместващите терапии и други инструменти от поведенческата психотерапия.

Точно затова въпросът „Безвреден ли е вейпингът?“ е погрешен. Защото е ясно, че отговорът е “не”. По-смисленият въпрос е: „Как се променя рискът за даден пушач, който би продължил да пуши цигари спрямо риска, ако премине изцяло към продукт без горене?“

Електронните цигари нито са безвредни, нито са еднакво вредни на обикновените цигари.

Най-важното послание за общественото здраве е, че електронните цигари не са безвредни. Никотинът предизвиква зависимост. Те не са за непушачи и не са за деца и подрастващи. Непълнолетните и техния досег с каквито и да е изделия с тютюн или никотин е отделен и важен общественоздравен проблем и остава здравен приоритет. Но от това не следва, че всички продукти, съдържащи никотин, носят еднакъв риск за възрастния човек, който вече пуши - той трябва да знае разликата между горене и липса на горене, защото това има значение.

Точно тук е същността: целта на общественото здраве не би трябвало да бъде хората да вярват, че всички никотинови продукти са еднакви. Целта трябва да бъде хората да разбират достатъчно добре различията, защото в науката за пушенето най-важната граница може да се окаже не тази между никотин и липса на никотин, а между горене и липсата на горене.