"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Как се лекува заболяването днес: от точната диагноза до риска от рецидив

Кои симптоми не бива да пренебрегваме

Кога са необходими профилактични прегледи

Как съвременната медицина променя лечението на заболяването

- Д-р Иванова, кои са най-честите симптоми на рака на гърдата и кои промени жените не бива да пренебрегват?

- Най-често началото на заболяването е безболезнена бучка. Признаци, изискващи особено внимание обачe са:

Твърдост и асиметрия между двете гърди и фиксиране към кожата или подлежащия мускул.

Вдлъбнатина, подуване, зачервяване или вид на портокалова кора

Промени в зърната или спонтанно течение

Уголемени лимфни възли в подмишница

Болката е рядка, но не изключва наличието на рак: Само около 5% от пациентите със злокачествено заболяване се представят с болка в гърдите.

- Защо ранното откриване на рака на гърдата е толкова важно и как диагнозата навреме променя шансовете за успешно лечение?

- Ранното откриване на рака на гърдата е ключово по отношение на възможностите за лечение.

При ранно диагностициране до 80% от пациентите биха достигнали до пълно излекуване или значително повишаване на преживяемостта след поставяне на диагнозата.

- От каква възраст жените трябва да започнат редовни профилактични прегледи и мамография и колко често е необходимо да ги правят?

- Има различни препоръки, но по правило порядъка на профилактичните прегледи за всяка жена се определя според степента на риска. При нисък и среден риск- това най-общо са случите без фамилна обремененост и генетични мутации, се препоръчва мамография на всеки 2 години за жени на възраст 50–69 г., като може да се обмисли и за 45–49 г. и 70–74 г.

Друг е подхода при установен висок риск. Препоръката е ежегодно мамографско изследване, обикновено от 30–35-годишна възраст. Ехографията се прилага като допълващ метод при симптоми или когато ЯМР е противопоказан/недостъпен. ЯМР е основен метод (ежегодно) от 25–30 г. (10 г. преди най-ранния случай в семейството), самостоятелно или в редуване с мамография.

В нащата страна, ехография на млечни жлези се провежда веднъж на 2 години за жени от 30 до 50 години и мамография веднъж на 2 години за жени от 45 до 69 години, като при високорискови групи – мамографията е ежегодна след 45 г.

При всички случай на наличие на оплаквания или палпираща се формация се извършва диагностична мамография независимо от възрастта.

- Кои жени са в по-висок риск от развитие на рак на гърдата и доколко наследствеността има значение?

- Като висок риск се определят носителите на BRCA1/2, PALB2, TP53, фамилна история или облъчване на гръдния кош в млада възраст.

Важно е да се отбележи, че генетичната мутация означава повишена вероятност, това не е диагноза. Много носители никога не развиват рак, затова основната цел на генетичното изследване е профилактика и навременно откриване.

- Какво всъщност означава понятието „ранен рак на гърдата“и защо този етап е толкова важен за лечението?

- Ранен рак на гърдата може да е неинвазивен – това е стадий 0 и инвазивен в стадий I-II, както и определени случаи на стадии III.

Ранният рак на гърдата може да бъде излекуван или да се постигне значителна преживяемост с отлично качество на живот, което определя важността на профилактичните ехографски и мамографски изследвания.

- Защо е важно лекарите да определят точния биологичен подтип на тумора и как тази информация влияе върху избора на лечение?

- В ерата на прецизната медицина, терапевтичния план се изготвя на базата на биологичните характеристики на тумора и е специфичен единствено за конкретния пациент. Към най-важните биологични характеристики за рака на гърдата, спадат: големина на тумора, хистологичен вариант, степен на малигненост, позитивност за естроген, прогестерон, HER2, BRACA1/2 експресия и др.

Информацията от проведените изследвания, позволява да бъде приложена най-ефективната за пациента терапия.

- Как се промениха възможностите за лечение на рака на гърдата през последните години и какво ново могат да предложат лекарите на пациентките днес?

- Последните години доведоха до голям напредък в лечението на рака на гърдата. Към традиционните химиотерапия и ендокринна терапия, с голям успех се прилага таргетна терапия, имунотерапия, наложиха се методите на онкопластичната хирургия, както и бяха прецизирани методите на лъчетерапията. Особено значение има таргетната терапия, при която лекарствата разпознават и блокират специфични рецептори, потенциращи растежа на туморната клетка. Такива са CDK4/6, както и PARP инхибиторите. Имунотерапията има за цел да активира собствената имунна система на организма, която разпознава и унищожава раковите клетки.

Всички тези новости, допринесоха още повече за нарастване на важността на мултидисциплинарния подход в лечението на онкологичните заболявания.

- При кои пациентки след операция се налага допълнително системно лечение и каква е неговата роля за намаляване на риска от повторна поява на заболяването?

- С цел намаляване на риска от повторна поява и метастазиране на заболяването, както и за подобряване на дългосрочната преживяемост, се налага така наречената адювантна системна терапия. Тя може да бъде химиотерапия, таргетна терапия или имунотерапия, самостоятелно или в кобинация. Преценка кои пациенти подлежат на системно следоперативно лечение, се извършва на база стадия на тумора, засегнатите лимфни възли, степента на малигненост, хормоналния статус, генетични маркери и др.

- Какво означава „висок риск от рецидив“ при ранния рак на гърдата и по какви показатели лекарите преценяват този риск?

- Висок риск от рецидив, е статистическата вероятност за появата на локален рецидив или метастазиране на заболяването. Най-важните параметри, по които се извършва оценката са: ангажирането на лимфни възли под мишницата, размерите на първичния тумор в гърдата, степента на малигненост, пролиферативен индекс, рецепторен статус, лимфоваскуларна инвазия, възраст и показателите от геномните тестове.

- Може ли ракът на гърдата да се върне години след първоначалното лечение и какво е важно да знаят пациентките за риска от рецидив?

- За съжаление, отговорът е - да. Наблюдавали сме случаи на метастатично заболяване 30 годинии след успешно лечение на рак. Важно е редовно провеждане на контролни прегледи, с цел ранно откриване на евентуален локален рецидив, или метастази. Съвременната медицина разполага с възможности за медикаментозно, оперативно и лъчелечение, което превърна рака в хронично заболяване с продължителни ремисии.

- Какво бихте казали на жените, които отлагат профилактичния преглед от страх да не чуят лоша диагноза?

- Профилактиката, ще ви гарантира добър живот в добро здраве, просто го направете!