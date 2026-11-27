Какво е важно да знаем за рака на белия дроб

След диагнозата започва екипна работа

Защо лечението вече не е решение на един лекар

Какво разкриват особеностите на тумора и защо те имат значение при избора на терапия — отговорите търсим в този разговор с проф. д-р Елеонора Димитрова, който е трета част от нашата поредица по темата.

Тук може да видите първа и втора част.

- Проф. д-р Димитрова, какво се случва от момента, в който се появи съмнение за рак на белия дроб?

- След преценка на рискови фактори и анализ на клиничната симптоматика започва процес на диагностично уточняване - осъществяване на образни изследвания (рентгенография на гръден кош, компютърна томография, ПЕТ/КТ и др.), обмисляне на възможности за морфологична верификация - определяне на вида на тумора, някои негови характеристики (молекулярно - генетичен анализ), уточняване на стадия (разпространението) на болестта с цел определяне на прецизен, индивидуален терапевтичен подход за всеки пациент.

- Какви специалисти участват в диагностичния процес?

В диагностицирането на белодробния рак участват най- често специалисти по образна диагностика, по белодробни болести, гръдни хирурзи и патолози. В лечението на пациенти с белодробен рак в зависимост от стадия на болестта се включват основно медицински онколози, гръдни хирурзи и специалисти по лъчелечение.

- Кой взема окончателното решение за лечението?

- Всеки пациент с доказан и стадиран рак на белите дробове се представя и обсъжда от мултидисциплинарен туморен борд (онкологична комисия). Решението за лечение никога не е еднолично. Задължителни участници в туморния борд са специалисти по образна диагностика, патолози, хирурзи, медицински онколози и специалисти по лъчелечение. В зависимост от вида на тумора, стадия на болестта и някои характеристики на пациента (общо състояние, придружаващи сърдечно съдови, белодробни, бъбречни и др. заболявания) се определя индивидуалната за всеки болен терапевтична стратегия, включваща различни модалности на лечение- хирургично, лекарствено, лъчелечение, както и последователността на приложението им при конкретния пациент.

- Операция или химиотерапия - това ли са двете възможности на лечение за пациента?

- В днешната реалност- не. В резултат на натрупаните знания за биологията на туморите и развитието на онкологичната наука, в медицинската практика днес като лекарствено лечение се използват различни групи медикаменти. Освен класическата цитотоксична терапия (химиотерапия), се прилагат в зависимост от характеристиките на тумора и пациента и имунотерапия, и таргетни терапии, както и различни комбинирани режими. Когато е приложимо, хирургичното лечение може да се предшества и/или последва от лекарствено лечение. Прилагането на тези лекарствени лечения, както и комбинирането им с други модалности (оперативно, лъчелечение) водят до подобрени клинични резултати и индивидуализиране на подхода към всеки конкретен пациент.

- Какво е мястото на лъчелечението?

- Лъчетерапията е важна част от лечението на пациент с белодробен рак. Може да бъде прилагано самостоятелно или едновременно в комбинация с лекарствено лечение. В зависимост от стадия на болестта и клиничните симптоми се определят и показанията за лъчелечение. Може да бъде дефинитивно и палиативно (повлияващо различни симптоми- напр. обезболяващо при наличие на силни костни болки, радиохирургия или общомозъчно лъчелечение при мозъчни метастази и др).

- От първите симптоми до диагнозата и лечението: как преминава пътят на пациента с рак на белия дроб и къде не бива да се губи ценно време?

- За съжаление в ранен стадий болестта може да се развива без ясни симптоми. Продължителна кашлица, промяна в характера на обичайната кашлица (при пушачи), поява на кръвохрак, отслабване на тегло, задух, болка в гърдите и др, са симптоми, които изискват уточняване. Личният лекар може да насочи пациента към специалист по белодробни болести, както и към извършване на образно изследване. При съмнение за рак на белите дробове пациентът би следвало да се насочи към център с възможности за извършване на диагностични изследвания и манипулации (фибробронхоскопия, биопсия под КТ контрол или VATS- видеоасистирана гръдна хирургия).След осъществяване на морфологична верификация (установяване на вида на тумора) следва стадиране на болестта, извършване на допълнителни молекулярно- генетични изследвания и представяне на пациента на туморен борд за определяне на терапевтичния подход. Добре е тези стъпки да се осъществяват за възможно най-кратко време, да бъдат добре планирани във времето.

- Какво искате читателят да запомни?

- При поява на оплакване (някое от изброените по- горе или друго) да го сподели с лекар, да не се самолекува, да не отлага предложените му диагностични процедури. Откриването на заболяване в по- ранен стадий е предпоставка за по- успешно лечение.

* Настоящият материал има информативен характер и цели повишаване осведомеността за представеното заболяване. Материалът не представлява медицински съвет и не замества консултацията с квалифициран медицински специалист. При въпроси относно Вашето здраве винаги се консултирайте с лекар.