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Във връзка с проведената на 23 ноември 2026 г. специализирана проверка срещу предполагаеми злоупотреби при издаването на ТЕЛК решения, категорично се разграничаваме от всякакви неправомерни практики и действия, противоречащи на закона и медицинската етика.

Това заявяват в своя позиция по акцията срещу фалшиви ТЕЛК решения от столичната Първа градска болница, пише сайтът "Здраве.нет".

„Категорично заявяваме, че не толерираме корупционни практики и нарушения на закона. За нас законността, професионалната етика и отговорността към пациентите са основни принципи, от които няма да отстъпим, посочват от лечебното заведение.

Нито изпълнителният директор, нито ръководството на болницата участват в медицинската преценка и определянето на степента. Контролът върху медицинската експертиза се осъществявна увреждане или трайно намалена работоспособност, обясняват от Пъа от нормативно определените компетентни институции, сред които НЕЛК, РЗИ, НОИ и НЗОК.

„Подчертаваме, че ТЕЛК е орган на медицинската експертиза, чиято дейност е регламентирана със специална нормативна уредба. Експертните решения се постановяват от членовете на съответната комисия въз основа на медицинската документация и действащите нормативни изисквания", посочват още в позицията си от Първа градска болница.

„Държим изрично да уточним, че съобщеният в медиите брой задържани лица се отнася до проверка, проведена в няколко области на страната, а не единствено до Първа градска болница. При проведените действия на територията на лечебното заведение е проверено едно лице", допълват от там.

Считаме за недопустимо евентуални неправомерни действия на отделни лица да поставят под съмнение авторитета на Университетска Първа МБАЛ - София и професионализма на медицинските специалисти, които ежедневно полагат грижи за здравето и живота на пациентите", заключватса от лечебното заведение.

По-рано стана ясно, че са арестувани 14 души, сред които четирима лекари и петима посредници за фалшиви ТЕЛК решения. В понеделник МВР извърши акции в 3 области - София, Враца и Разград. Служители на МВР нахлуха в столичната Първа градска, лечебни заведения в Мездра и Разград.

Все още не е ясно каква е сумата, с която е ощетена държавата. Операцията се провежда в София, Разград и в района на Мездра. Акцията е на главна дирекция "Национална полиция".