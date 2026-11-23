Доц. Тонка Върлева, дм, е новият главен държавен здравен инспектор. Тя е лекар с над 35 години професионален опит в здравеопазването, здравната политика, глобалното здраве и научно-преподавателската дейност, съобщават от Министерството на здравеопазването.

Повече от 25 години от кариерата ѝ са свързани с ведомството, където е заемала експертни и ръководни длъжности. Ръководила е разработването на осем национални програми за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, туберкулоза и вирусни хепатити. Отговаряла е и за изпълнението на Стратегията за борба с наркоманиите и Националната програма за хронични незаразни болести.Доц. Върлева е била контактно лице на Министерството на здравеопазването към Европейския център за превенция и контрол на заболяванията и директор на програмите за превенция и контрол на СПИН и туберкулоза, финансирани от Глобалния фонд. От 2021 г. участва в негови комитети, а през 2024 г. е номинирана за втори път за член на Борда за Източна Европа и Централна Азия.

Започва кариерата си като педиатър, след което работи в Медицинска академия - София и Националния център по заразни и паразитни болести. Има преподавателски и научен опит в медицински университети и Военномедицинска академия.

Завършила е медицина в МУ - София, със специалности по епидемиология и вирусология и магистратура по здравна политика и мениджмънт. През 2019 г. придобива докторска степен, а от 2021 г. е доцент по епидемиология. Преминала е международни специализирани обучения и владее английски език.

Доц. Ангел Кунчев подаде оставка като главен държавен здравен инспектор в края на август.

Постът на главен държавен здравен инспектор се освободи, след като доц. Ангел Кунчев подаде оставката си в края на август.

"Невъзможно е да наблюдавам безпристрастно и да участвам в процеса по разрушаването на системата на общественото здраве", написа доц. Кунчев след 15 г. на поста и общо 42 г. в системата на здравеопазването.

Той напусна министерството заради несъгласие с подготвяната административна реформа. Според него тя ще доведе до сериозни затруднения в работата на регионалните здравни инспекции.

Министерството на здравеопазването предлага закриването на всички РЗИ-та и превръщането им в териториални дирекции на ведомството. Целта била оптимизация на работата и експертно обслужване на гражданите.

Според доц. Кунчев обаче промяната ще възпрепятства спешните мерки при възникване на ситуация, заплашваща общественото здраве. РЗИ ще се превърнат в система на проблеми и искания към министерството.

"При стартиране на сериозна и всеобхватна реформа беше правилно тя да се обсъди с всички участници в засегнатите структури, да се опитаме да обясним целите и подходите", написа още бившият главен държавен здравен инспектор.

Той е категоричен, че административната реформа се прави за сметка на сериозни проблеми в здравеопазването като доплащанията на пациентите, затруднения достъп до лекарства и др.

За да се стигне до истинските проблеми на пациентите, трябва първо да има администрация, която да работи за всички граждани и за държавата, отговори му министърът на здравеопазването Катя Ивкова на брифинг малко след новината.

Тя допълни, че оставката на доц. Кунчев не трябва да бъде пречка за реформата и че длъжността му освен експертна е и политическа.

"Изразявам дълбокото си уважение към доц. Кунчев, към неговия професионален опит и път, както и за приноса му в системата на здравеопазването", каза още тя и добави, че по време на общественото обсъждане ще вземе предвид препоръките на доц. Кунчев, както и всички становища и предложения на бранша.

Реформата в администрацията не е била съгласувана с доц. Кунчев, защото той бил в болнични от встъпването на Катя Ивкова като министър.

"Получих сигнали, че доц. Ангел Кунчев е въздействал по тръжната процедура за обработката на комарните популации", заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред бТВ дни след оставката му.

"Има съмнение за въздействие върху служители на министерството по отношение на критериите за определяне на участниците с уклон към конкретен изпълнител", поясни министърът и добави, че получила сигнала писмено, и вече го е изпратила на компетентните органи.

"Наскоро установих, че доц. Кунчев има и втори договор с Националния център по заразни и паразитни болести. Няма да коментирам дали е конфликт на интереси, но функциите на главния държавен здравен инспектор обхващат надзора над заразните болести", заяви още Ивкова и обясни, че това са част от причините, поради които не го помолила да остане, след като доц. Кунчев подаде оставката си.

"Интервюто с министъра на здравеопазването Катя Ивкова в предаването „Лице в лице" на 1 септември съдържа неверни твърдения, манипулативни внушения и накърняващи доброто ми име изявления", заяви в своя позиция до медиите доц. Кунчев.