Партньорството съчетава експертизата на двете компании в областта на изкуствения интелект, научните изследвания и разработването на нови подходи в онкологията

Фармацевтичната компания MSD, позната като Мерк в САЩ и Канада, и Изоморфик Лабс, компания, специализирана в прилагането на изкуствен интелект при дизайна и разработването на лекарства, обявиха стратегическо научноизследователско сътрудничество. Партньорството ще обедини подхода на Изоморфик Лабс, базиран на изкуствен интелект, с научната експертиза и собствени масиви от данни на MSD.

В рамките на сътрудничеството двете компании ще работят по откриването на потенциални малки молекули, насочени към терапевтична мишена от стратегическо значение в областта на онкологията. Изоморфик Лабс ще извършва компютърни прогнози и симулации и ще разработва молекулярни дизайни чрез своята платформа IsoDDE, като използва определени висококачествени собствени масиви от данни, предоставени от MSD специално за целите на това сътрудничество.

MSD ще отговаря за последващото предклинично и клинично разработване, както и за производството и комерсиализацията на евентуални продукти, произтичащи от сътрудничеството.

Споразумението предвижда Изоморфик Лабс да получи първоначално плащане и да има право на последващи плащания при постигане на определени научноизследователски, развойни, регулаторни и търговски етапи, както и на възнаграждения, свързани с бъдещи нетни продажби. Компанията разполага и с опция да участва във финансирането на развойните дейности срещу по-високи възнаграждения.

„Ключът към успешното използване на изкуствения интелект и машинното обучение при създаването на нови молекули е тясното взаимодействие между лабораторните и изчислителните подходи“, коментира Джордж Адона, старши вицепрезидент и ръководител на отдел „Откриване, предклинично развитие и транслационна медицина“ в MSD Рисърч Лабораториз. „Като обединим значителните възможности на MSD в областта на данните и научните изследвания с мощните модели и изчислителни възможности на Изоморфик Лабс, целта ни е да намерим нови начини за по-бързо проектиране и разработване на по-добри потенциални кандидати.“

„Чрез това сътрудничество с MSD ще приложим нашата платформа за дизайн на лекарства, за да ускорим научния прогрес“, заяви Сара Скерат, главен научен директор на Изоморфик Лабс. „Използването на генеративните и прогнозни възможности на IsoDDE в тази сложна програма отразява общия ангажимент на двете компании към иновациите и към намирането на нови възможности в области с неудовлетворени нужди на пациентите.“

Сътрудничеството показва потенциала на съчетаването на съвременни технологии с изкуствен интелект, специализирани научни данни и биофармацевтична експертиза за подпомагане и ускоряване на ранните етапи на научноизследователската дейност.