Промяна в модела на здравеопазването с повече средства за профилактика и по-малък акцент върху болничното лечение. Това е една от основните цели, които премиерът Румен Радев постави по време на среща с ръководството на Българския лекарски съюз в Министерския съвет.

В разговора участва и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Сред обсъдените теми бяха методиката за финансиране на здравната система, подкрепата за младите лекари и медицинските сестри, както и реформата в здравеопазването, насочена към профилактика на социалнозначими заболявания, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

„Целта ни е да трансформираме здравната система така, че акцентът в нея да премине от болнично лечение към повече профилактика", заяви премиерът Румен Радев.

От Българския лекарски съюз поставиха въпроси, свързани с Бюджет 2027. От съсловната организация призоваха за по-равномерно разпределение на увеличените средства за здравеопазване, предвидени в бюджета за следващата година.

Ръководството на БЛС обърна внимание и на проблеми, които според организацията изискват нормативни промени. Сред тях е подобряването на контрола върху хоспитализациите и медицинските манипулации, така че той да се осъществява в реално време.

От Лекарския съюз изразиха подкрепа за предприетите от правителството мерки в полза на специализантите, обучаващи се по държавна поръчка, както и за предоставянето на стипендии.