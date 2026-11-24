Докладът на общинските съветници е изпратен до прокуратурата

Четвърта градска болница има служител на четири договора, дала 125 хил. евро на фирма на майката на финансовия директор, обезщетения за 120 хил. евро за пет месеца. Служителите на болницата обаче чакат няколко заплати.

Това стана ясно от брифинг на "Спаси София" и Ваня Григорова във вторник.

Общинските съветници представиха одитен доклад за работата на Четвърта градска болница и откритите нарушения, както и част от причините болницата да е с 1,4 млн. на загуба, а само преди година заведението да е било на печалба. Борис Бонев, Ваня Григорова и Пламена Терзирадева са убедени, че става дума за умишлено фалиране на болницата с цел частни интереси.

Служителката "човешки ресурси" Ж. А. Т. - С. започнала работа на 1060 лв. по основния договор, и само там заплатата ѝ пораснала до 3000 евро - 450% ръст в рамките на две години. Сумарно в началото на годината е взимала над 6 хил. евро, заради останалите со договори.

Ж. Т. - С. има още три договора с 4, 2 и 1 часово работно време. По последния взема 1,8 хил. евро за 1 час. Причислено към пълно работно време, сметката прави 24 хил. лева, напомня шефът на здравната общинска комисия Ваня Григорова. В момента на смяната на ръководството на болницата, Ж. излиза в 6-месечен болничен, който изтекъл преди дни, но служителката отново излиза болничен на база ТЕЛК решението си.

В клаузите на един от допълнителните договори, при съкращение се изплащат шест заплати, заради неспазено предизвестие. Ж. е освободена от работа, но няколко дни преди това заплатата ѝ се вдига. Така получава 22 хил. евро, а след това се връща на сходна позиция в заведението.

Когато СОС сменя ръководството на Четвърта градска обаче, в болничен излиза и финансовият директор на болницата. Константин Ангелов създал фирамта "Каспес" ЕООД, прехвърлил я на майка си - Юлияна Ангелова, а след това сключил 24 договора от името на болницата с нея. Фирмата предлага редица услуги на болницата, сред тях поддръжка на сайта на лечебното заведение, който не съществува. 125 хил. евро са платени от болницата на фирмата.

По неофициална информация Константин Ангелов също е в болничен, а колегите му в болницата въобще не го познават, разказва Бонев.

В едно от посещенията на общинските съветници в болницата се извършила доставка на плазмен телевизор за няколкостотин евро, който бил за директора, по думите на охраната. В същия ден счетоводителят споделил, че в сметките на болницата има общо 6 хил. евро, а служителите чакат няколко заплати. А Четвърта градска поискала заем от СОС в началото на годината, болницата закупила и апаратура, която се оказва изчезнала. И въпреки лошото финансово състояние, ръководството продължило да назначава административни служители.

Одитният доклад е направен от вътрешни експерти на Столична община, а действията са подкрепени от всички групи в общинския съвет освен ГЕРБ, чийто кадър е и бившият директор на болницата д-р Стоян Маджаров.

Той беше освободен заедно с целия борд на болницата по решение на СОС на 22 април заради съмнителни действия и започна проверка за работата на ръководството. По неофициална информация се гласи назначаване на Маджаров в Пета градска, каза още Бонев.

"Преди половин час получих обаждане от малко останалия колектив на болницата, които ми казаха, че искат помощ", заяви Бонев.

Общинските съветници ще изпратят доклада в прокуратурата и ресорните институции, а кметът Васил Терзиев заяви, че вече го е изпратил натам.