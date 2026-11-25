Компанията е класирана на първо място в подкрепата на хората с редки заболявания за втора поредна година в проучването на PatientView

Пациентски организации от цял свят определиха биофармацевтичната компания Sobi (Swedish Orphan Biovitrum) за най-добър партньор в подкрепа на хора, живеещи с редки заболявания. Sobi запази първото място в проучването на PatientView за Корпоративна репутация на фармацевтичните компании – издание за редки болести за втора поредна година. Общо 502 пациентски организации от 63 държави взеха участие в оценката, представлявайки общо близо три милиона души.

Sobi е сред най-високо оценените фармацевтични компании в проучването. Освен че запазва първото си място в категорията за редки болести в проучването на PatientView, тази година компанията се класира на първо място за подкрепата си за пациенти с нарушения в съсирването на кръвта и на второ място като цяло сред всички фармацевтични компании.

„Тези резултати показват, че Sobi е изградила трайно доверие сред пациентските организации и успява да работи с тях по открит начин в дух на сътрудничество. Ние високо ценим това признание от самите пациентски организации – хората, които са в основата на всичко, което правим. Същевременно виждаме това като голяма отговорност и източник на мотивация за бъдещето“, казва Михай Станчу, ръководител на офиса на Sobi в България.

В проучването пациентските организации специално подчертаха факта, че Sobi ги изслушва, работи с тях като с равни партньори и се стреми да взема предвид техните нужди при разработването и предоставянето на лечения. Те също така признаха заслугите на Sobi за това, че предоставя на пациентите ясна и разбираема информация, дава приоритет на безопасността на лечението, комуникира прозрачно и зачита по-широките нужди на хората, живеещи със заболяване.

Инициативата Unite4Rare на Sobi е един от начините, по които компанията подкрепя този подход. Чрез инициативата Sobi създава възможности за открит, основан на партньорство диалог с пациентски организации. Това сътрудничество помага на компанията да разбере по-добре от какво наистина се нуждаят хората, живеещи с редки заболявания, и да открие начини за подобряване на живота им. Веднъж годишно Глобалният съвет на Unite4Rare се среща с представители на пациентски организации, за да направи преглед на сътрудничеството до момента и да обсъди приоритетите за предстоящия период.

„Хората с редки заболявания, често са пренебрегвани. Нашата компания обаче поставя тази област в самия център на своята работа. Диалогът, основан на партньорство с пациентски организации, ни позволява да слушаме по-внимателно и да разбираме по-добре от какво се нуждаят хората, живеещи с редки заболявания. Ето защо това признание означава толкова много за нас: то е отражение на нещо, което не се измерва единствено в цифри - доверието на хората, заради които правим всичко това. Да бъдем номер едно е прекрасно, но това, което е още по-важно за нас, е да продължим да печелим и да отстояваме това доверие в дългосрочен план“, добавя Луция Байзова, мениджър „Взаимодействие с общността“ за Централна и Източна Европа в Sobi.