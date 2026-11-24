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Вчера с моя заповед създадох междуведомствена постоянно действаща комисия за проверки на достоверността на издадени ТЕЛК решения.

Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова след представянето на новите функции на приложението “еЗдраве”, част от Националната здравноинформационна система.

“Тази работна група е междуинституционална. Ползва се с данни от Националната здравноинформационна система, на база на които правим по-фокусирани проверки. Започваме по-фокусирани проверки по отношение на това има или няма фалшиви ТЕЛК-ове”, допълни Катя Ивкова.

В понеделник стана ясно, че са арестувани 14 души, сред които четирима лекари и петима посредници за фалшиви ТЕЛК решения. В понеделник МВР извърши акции в 3 области - София, Враца и Разград. Служители на МВР нахлуха в столичната Първа градска, лечебни заведения в Мездра и Разград. Министър Катя Ивкова отказа да предостави информация за случващото се пред медиите. По данни на "24 часа" арестуваните четирима лекари имали над 30 000 прегледа за последните 2 години. Те издали и над 4000 направления.

Все още не е ясно каква е сумата, с която е ощетена държавата. Операцията се провежда в София, Разград и в района на Мездра. Акцията е на главна дирекция "Национална полиция".

Досъдебно производство за изготвяне на документи с невярно съдържание и издаване на неистински решения на ТЕЛК се в Районната прокуратура в Разград.

Претърсени са девет обекта. Според събраните до момента данни в схемата е участвало лице, изпълнявало ролята на посредник. То е установено в село край Разград.

Разследващите продължават да събират доказателства и да изясняват съпричастността на множество лица към нерегламентираната дейност, както и конкретната им роля в схемата.